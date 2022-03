Kino und Kabarett am Gehrenberg

Markdorf (sz) - Django Asül gastiert am 17. März im Theaterstadel am Gehrenberg. Der Kabarettist eröffnet mit seinem neuen Programm „Offenes Visier” einen bunten Reigen an Vorführungen. Schon eine Woche vorher, am 12. März, treten Gankino Circus auf. Die vier Musiker wechseln zwischen Weltmusik und Volksmusik, zwischen Musikkabarett und Zirkus. Am 18. März ist Frank Fischer zu sehen und zu hören mit „Meschugge“. Der Kabarettist lässt sich über allerhand Verrücktes aus. Mit Stand-up Comedy betritt Stefan Danziger dann am 25. März die Bühne des Theaterstadels und sagt sich „Dann isset halt so“. Beginn der Veranstaltungen ist immer um 20.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Im Kino zeigt das Theaterstadel noch am 8. und 9. März „Wunderschön“, ein Film über die Heruaforderungen und Anforderungen der Gesellschaft an das Frauenselbstbild,von und mit Karoline Herfurth. Am 10., 13., 15. und 16. März läuft dann „Licorice Pizza“, ein US-amerikanischer Film mit Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper. „Licorice Pizza“ erzählt von einer außergewöhnlichen Liebe und dem Erwachsenwerden und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die 1970er-Jahre. Der Film, das Drehbuch und der Regisseur Paul Thomas Anderson sind für die Oscars nominiert.Die Filme beginnen um 20.15 Uhr. Tickets gibt es online unter www.gehrenberg.de.