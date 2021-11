„Kindersprint“ besucht fünf Grundschulen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg hat sich zum Ziel gesetzt, die Bewegungsförderung an Grundschulen wieder in den Fokus zu rücken und dem Bewegungsmangel bei Kindern dauerhaft etwas entgegenzusetzen. Zum Auftakt der Initiative hat die Bürgerstiftung den „Kindersprint“ an fünf Grundschulen im Landkreis Ravensburg geholt. Ein Team der Deutsche Kinder Sport Akademie hat je einen Vormittag individuelle Messdaten mit Lichtschranken erhoben und den Kindern ein gemeinsames Event voller Spaß und Bewegung ermöglicht. Darüber hinaus erhielt jede teilnehmende Schule die Aktionskiste „AktioKit – Aktive Pause“. Foto: Anja Beicht