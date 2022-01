Kindersegen in Deilingen braucht Betreuung

Kindersegen allerorten. Dessen Betreuung ist unter anderem Thema im Deilinger Gemeinderat gewesen. Die Kindertageseinrichtung Volz Kidz eröffnet im Januar 2022 ihre dritte Krippengruppe mit weiteren zehn Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Damit können bei Volz Kidz nun 30 Kinder unter drei Jahren betreut werden. Da die Plätze stark nachgefragt seien, könnten nur noch Kinder von Mitarbeitern der Volz Gruppe und Kinder aus Deilingen betreut werden, so der Bericht der Gemeinde aus dem letzten Gemeinderat des Jahres.

Im Kindergarten St. Vinzenz wurde die Zahl der Kindergartenplätze zum 2. Januar von 61 auf 72 erhöht. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre zählte die Gemeinde 14,5 geborene Kinder pro Jahr. Im Jahr 2020 wurden 28 Kinder geboren und im Jahr 2021 waren es bis zur Sitzung 20 Kinder. „Diese erfreuliche Entwicklung führt dazu, dass die Gemeinde im Wege der Bedarfsplanung mehr Kindergartenplätze bereithalten muss“, so Bürgermeister Albin Ragg. Im Kindergarten seien für 3,5 Jahrgänge (also dreijährige, vierjährige, fünfjährige und ein Teil der sechsjährigen Kinder) Betreuungsplätze vorzuhalten.

Immer mehr Eltern wünschten einen Betreuungsplatz für ihr Kind ab dem 2. Lebensjahr oder schon früher. Die meisten Kinder unter drei Jahren würden von der Kindertageseinrichtung Volz Kidz betreut. Aktuell habe die Gemeindeverwaltung die Eltern der Kinder unter drei Jahren, die ihr Kind bisher weder im Kindergarten St. Vinzenz, noch bei Volz Kidz zur Betreuung angemeldet haben, um Auskunft über ihren zukünftigen Betreuungsbedarf gebeten. Der Rücklauf der Umfrage erfolge, so Ragg, Anfang Januar 2022 der auch prognostiziert, dass die vorhandenen Kindergartenplätze nicht ausreichen werden, um allen Betreuungswünschen nachzukommen. Die Verwaltung schlage deshalb vor, ein Konzept zur Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen zu erarbeiten.

Um kurzfristig weitere Kindergartenplätze zu schaffen, wäre es möglich, in der Grundschule eine vierte Gruppe als Außengruppe des Kindergarten St. Vinzenz einzurichten. Auch ein Anbau an den Kindergarten St. Vinzenz stelle eine Option dar, die jedoch einen zeitlich längeren Vorlauf benötige. Ein Gemeinderat fragte nach, wie die Kindergartenplätze im Kindergarten St. Vinzenz tatsächlich belegt sind und ob beispielsweise ein Platzsharing möglich wäre. Die entsprechenden Daten werden nun von der Verwaltung erhoben.

Da ein Anbau an den Kindergarten St. Vinzenz etwa zwei Jahre daure, sollte die Einrichtung einer vierten Gruppe als Außengruppe in der Grundschule geprüft werden. Im Jahr 1998 wurden bereits die baulichen Voraussetzungen zur Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe in der Grundschule mit Außenspielbereich, sanitären Anlagen und Einbau einer Küche in einem Klassenraum geschaffen. Die vierte Gruppe war sechs Jahre in Betrieb und wurde anschließend nicht mehr benötigt. Diese in der Grundschule vorhandenen Einrichtungen könnten jetzt wieder genutzt werden, so Ragg. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Konzept für die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen zu erarbeiten und dazu Gespräche mit allen Beteiligten, insbesondere der katholischen Kirchengemeinde zu führen.

Weiteres aus der Sitzung: Bürgermeister Ragg gab bekannt, dass wegen des Wintereinbruchs die Arbeiten zum Breitbandausbau im Gebiet Nachtweide unterbrochen wurden. Die Bauarbeiten werden im Frühjahr 2022 fortgesetzt.