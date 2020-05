Kinderschutzbund-Vorsitzender: „Endlich wieder Schule!“

Heute war wieder ein anstrengender und schwieriger Tag“, sagte mir eine alleinerziehende Mutter mit zwei Grundschulkindern. Und dann bricht es aus ihr heraus: „Gottseidank kann ich Home Office machen, das rettet uns vor der finanziellen Katastrophe, aber meine vier Arbeitsstunden am PC bringe ich trotzdem kaum am Vormittag unter. Die Große braucht Hilfe bei den Schularbeiten. In der sechsten Woche Heimschule findet sie alles nicht mehr so toll und versteht auch vieles nicht. Die Kleine hat in der ersten Klasse wenig zu tun. Sie malt viel aber braucht auch immer wieder Anregungen, Zuspruch und Trost. Die Zeit kommt uns vor wie ewige Ferien, aber ohne Ausflüge, ohne Freundinnen und Großeltern, ohne Spielplatz, dafür aber mit Hausaufgaben.“

So ähnlich geht es derzeit sicher vielen Familien, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, und trotzdem das Geld über Home Office verdienen müssen. Sie sehnen sich zurecht nach einem normalen Schulalltag mit Nachmittagsbetreuung durch die Schule oder den Kinderschutzbund. Mit den Schulen hat auch der Kinderschutzbund Bad Waldsee die Hausaufgabenbetreuung geschlossen. In „normalen Zeiten“ betreuen jede Woche zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter von Dienstag bis Freitagnachmittag mehr als 80 Grundschulkinder. Es gibt Hilfe bei den Hausaufgaben, spezielle Förderung im Lesen oder im Spracherwerb und natürlich Spiel und Spaß. Dieses, und natürlich die persönlichen Beziehungen fehlen den Kindern wie den Eltern.

„Enorme Leistung der Lehrer wird Eltern jetzt klar“

Welche enorme Leistung die Lehrer im Schulalltag vollbringen, wird vielen Eltern jetzt klar. Aber die Corona-Beschulung fordert noch viel mehr. Die jüngeren Schüler bekommen ihr Lernmaterial meist in Papierform und kämpfen sich durch Pflicht- und Förderaufgaben. Ältere Schüler arbeiten mit E-Mails oder einer Lernplattform. Dies braucht zuerst mal die Installation, die Einrichtung der Mailadressen und Daten und dann, je nach Modus, viele Stunden des Lehrers am Bildschirm, um täglich die Aufgaben der verschiedenen Fächer einzugeben, Erklärungen zu schreiben und natürlich auch die Aufgaben einzeln wieder abzurufen und zu korrigieren. Damit die Schüler über so lange Zeit am Ball bleiben, erfordert dies ständige Motivation.

In meiner Zeit als Schulleiter der Deutschen Schule in Kairo habe ich ähnliche Erfahrungen mit Online-Learning gemacht. In der Zeit der Ägyptischen Revolution 2011 musste die Schule mehrmals für einige Wochen geschlossen werden und die Schüler wurden über eine Lernplattform unterrichtet. In der Abi-Zeitung stand folgender Kommentar: „Kennt ihr jemanden, der Online-Learning gut findet? Jeden Tag die vielen Aufgaben ohne den hilfreichen, persönlichen Einsatz unser Lehrer. Da fehlt jeder Spaßfaktor und es dauert doppelt so lang oder klappt nicht. Der schönste Tag des Schuljahres war der, an dem wir unsere Freunde und Klassenkameraden wieder sahen und auch unsere Lehrer! Endlich wieder Schule!“ Ja, vielleicht braucht es auch diese Erfahrung in einem Schüler- und Lehrerleben.

„Zeit setzt Kreativität frei und fördert Selbständigkeit“

Als Schulleiter und Lehrer sind meine Erfahrungen: Die Zeit ohne das gewohnte Raster des Schulalltages setzte auch Kreativität frei und förderte Selbständigkeit und Verantwortung. Die Schüler mussten sich durch manches Problem durchbeißen und erlebten sich erfolgreich. In der Rückschau wurde jedoch der Graben zwischen lernstarken und lernschwächeren Schülern immer größer. Dies zu bewältigen gelang nur mit anschließendem intensivem Förderunterricht, der sich bei uns auch unbedingt anschließen muss.

Abschließend möchte ich noch einen letzten Gedanken setzen. Diese Corona-Zeit ist schwierig, nervenzehrend und unnormal. Aber sie wird sich in den Erinnerungen der Kinder auch festsetzen als eine Zeit, in der Vater und Mutter viel Zeit für sie hatten, die Kleinfamilie sich sehr nahe war und zusammen mit Spielen und Spaß haben Zeit verbracht hat, wie niemals zuvor.

Walter Ritter, ehemaliger Schulleiter und jetziger Vorsitzender des Kinderschutzbundes Bad Waldsee