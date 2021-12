Kinderschutzbund erhält Weihnachtsgeschenke für die Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ende eines jeden Jahres ist es zur guten alten Tradition geworden, dass die BKK Gildemeister Seidensticker einen Weihnachtspäckchen-Aktionsaufruf an seine Versicherten und Mitarbeiter startet, an dem sich in diesem Jahr auch die BKK Versicherten von Airbus beteiligten. Vermittelnd stand uns dabei Frau Jannike Cwojdzinski vom Kundencenter der BKKGS zur Seite und organisierte mit Herrn Gerhard Dzubiel vom Vorstand des Kinderschutzbundes die Geschenkaktion. Die vielen liebevoll verpackten Geschenke wurden dem Kinderschutzbund übergeben, der sie mit seinen engagierten Mitarbeitern verteilte. An den Kindergarten in Kluftern, die evangelische Kirchengemeinde in Eriskirch, die Ludwig-Dürr-Schule Friedrichshafen und an das Integrationsteam von Mirko Meinel der Gemeindeverwaltung Eriskirch-Kressbronn-Langenargen. Das war eine wunderbare Aktion, die wir in Kooperation mit der BKK Gildemeister Seidensticker und deren Partnern gern wiederholen können.

Gerade auch in Zeiten von Corona sind wir ganz besonders dankbar für Zuwendungen jeder Art, sei sie durch Ihre direkte Spende, einer Fördermitgliedschaft oder „Spenden statt Schenken“.

Kinder und Jugendliche sind auf soziale Kontakte mit Gleichaltrigen angewiesen. Bei länger andauernder Kontaktsperre fehlen die essentiellen Kontakte und oft sind psychische Probleme die Folge. Aus diesem Grund geht ein besonderes herzliches Dankeschön an die vielen Spenderinnen und Spendern der Weihnachtspäckchen, die den Kinderschutzbund auf diesem Weg bei seiner Arbeit unterstützt haben.

Kontakte: 07541 22124, geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de, www.kinderschutzbund-fn.de, Spendenkonten: Sparkasse Bodensee, IBAN: DE42690500010020121539, BIC: SOLADES1KNZ, Volksbank Friedrichshafen, IBAN: DE86651915000121638006, BIC: GENODES1TET, Kennwort: „Weihnachtsspende 2021“.