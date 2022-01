Kinderschutzbund erhält Lüftungsanlage für Kindernest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine großzügige Spende hat Erwin Kaeß dem Kinderschutzbund Mitte Dezember zukommen lassen. Nach informativen Gesprächen und der Führung durch das Kindernest war die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage für Herrn Kaeß keine Frage mehr. Somit stand seiner Unterstützung in Form einer dementsprechenden Anlage im Wert von 5300 Euro nichts mehr im Weg. Diese ist nun vollständig installiert und bietet gerade in Pandemiezeiten einen zusätzlichen Schutz. Eine professionelle Anlage, für die alle, die sich im Kindernest aufhalten, sehr dankbar sind. Denn die Verbesserung der Raumluft ist für Kinder und Erzieherinnen gleichermaßen von großer Bedeutung.

Das Kindernest ist eine Einrichtung des Kinderschutzbunds, das in Friedrichshafen seinesgleichen sucht. Eltern können das Angebot für ihre Kinder ohne Voranmeldung und kurzzeitig nutzen. Da immer häufiger die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund steht, wird die Kinderbetreuung in den Räumen im Erdgeschoss des Kinderschutzbundes gern angenommen. Im Kindernest treffen sich Kinder von 0-7 Jahren und werden liebevoll vom erfahrenen Kindernest-Team betreut. Ein Team von engagierten Erzieherinnen, das seit vielen Jahren eine tolle Arbeit leistet. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Erzieherinnen / Erzieher. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so freut uns das sehr! In dem Fall rufen Sie uns an oder schreiben eine E-Mail. Kindernest Öffnungszeiten: Mo. bis Mi. 08.00 - 14.00 Uhr, am Do. und Fr. 08.00 - 18.00 Uhr.

Kontakte: Kindernest Tel. 07541 35241, Geschäftsstelle Tel. 07541 22124, Email: geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de, Internet https://kinderschutzbund-friedrichshafen.de/familienangebot/kindernest.