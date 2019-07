Kinderprogramm auf dem Honberg: Von Superwellen und Spielehöllen

Als langjähriger Gast hat auch in diesem Jahr wieder das Spielmobil Freiburg zum Honberg-Sommer gefunden. Von Samstag bis Sonntag nutzten Kinder und Erwachsene ab drei Jahren mehr als 20 verschiedene Spielangebote. Torsten Willmann ist Mitkoordinator des Spielmobils und sorgte mit einer sechsköpfigen Unterstützung für die nötigen Rahmenbedingungen: „Ich war vor fünf bis sechs Jahren schon einmal hier, da war unser Zelt aber noch rund und hat etwas mehr Platz verbraucht.“ An diesem Wochenende gab es deshalb mehr Raum zum Spielen. Kinder und ihre Eltern hatten bei „optimalen Wetterbedingungen“ einiges an Spaß, sagt Willmann. Zum Beispiel auf der „weltbekannten“ Superwellenrutsche, im Ton- und Schminkbereich oder in der Spielehölle. (xas) Foto: Sebastian Xanke