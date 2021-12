Kinderkino Friedrichshafen zeigt im Dezember „Lucia und der Weihnachtsmann“

Passend zur Adventszeit zeigt das Friedrichshafener Kinderkino im Dezember den Film „Lucia und der Weihnachtsmann“. Die Vorstellungen sind am Donnerstag, 16. Dezember, um 16 Uhr im Kiesel des Medienhauses am See und am Freitag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Spielehaus in der Meistershofener Straße 11a.

Eigentlich muss es das Schönste sein, als Tochter des Weihnachtsmanns aufzuwachsen. Eigentlich. Denn wie die zwölfjährige Lucia feststellen muss, ist auch im Winterwunderwald im nördlichsten Norden Grönlands die Gleichberechtigung noch nicht angekommen. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als der nächste Weihnachtsmann oder eben die nächste Weihnachtsfrau zu werden, was allerdings ausschließlich männlichen Schülern vorbehalten ist. Bis sich für Lucia eine große Chance auftut.

Für die Veranstaltung im Kiesel des Medienhauses am See muss man sich vorher telefonisch unter 07541 / 20 35 35 00 anmelden. Für die Vorführung im Spielehaus ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Im Anschluss an den Film gibt es im Spielehaus noch bis 18 Uhr ein medienpädagogisches Begleitprogramm mit Spielen und Werkstätten zum Thema des Films. Betreut werden die Kinder vom pädagogischen Team des Spielehauses.

Der Eintritt ins Kinderkino im Medienhaus am See und im Spielehaus kostet zwei Euro. Es gelten die aktuellen Coronabeschränkungen. Die Kinder müssen getestet sein und Maske tragen.