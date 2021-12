Kinderimpfung: Jetzt beginnen oder doch noch warten? Das sagen Experten

In Impfzentren in Bayern und anderen Bundesländern laufen seit Mittwoch Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus. Einzelne Städte wie Braunschweig wollen sogar binnen weniger Stunden bis zu 1000 Kinder impfen.

Das ist umstritten, vor allem da viele Eltern in der Frage nach Impfungen für diese Altersgruppe verunsichert sind. Der Grund: Von der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es noch keine klare Empfehlung für Impfungen von kleineren Kindern, Ärzte und Experten äußern sich zudem unterschiedlich zum Thema. Und zuletzt hat die Corona-Variante Omikron neue Fragen zu den verwendeten Impfstoffen und zur Kinder-Impfstrategie aufgeworfen.

In diesem Frage-Antwort-Text finden Sie die wichtigsten Fragen und Positionen zur Kinderimpfung zusammengefasst.

Für welche Altersgruppen gibt es aktuell eine klare Impfempfehlung?

Die Stiko hat eine klare Covid-19-Impfempfehlung für alle 12- bis 17-Jährigen ausgesprochen. Dabei soll ausschließlich der Wirkstoff Comirnaty von Biontech/Pfitzer eingesetzt werden. Die Kommission betont, dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen.

Für welche Altersgruppen gibt es keine klare Impfempfehlung?

Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren wird eine Corona-Impfung aktuell von der Stiko nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können: Das sind zum Beispiel Menschen in sehr hohem Alter oder mit Immunschwächen.

Darüber hinaus können laut Stiko auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, "sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht", heißt es im offiziellen Text.

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Stiko zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden.

Wie begründet die Stiko ihre Entscheidung?

Die Stiko betont, dass die Sieben-Tagesinzidenz in der genannten Altersgruppe sehr hoch sei. Ein Großteil der Fünf- bis Elfjährigen werde sich zwangsläufig mit Corona infizieren. Das Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung sei aber gering.

Hinzukomme, dass das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung noch nicht eingeschätzt werden könne. Sobald weitere Daten zur Sicherheit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe vorliegen, will die Stiko diese prüfen und die Empfehlung anpassen.

Sollen Kinder unter fünf Jahren geimpft werden?

Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Warum sorgt die Aussage der Stiko zu Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren für Verunsicherung?

Die Stiko wurde unter anderem dafür kritisiert, zu lange für Impf-Empfehlungen zu brauchen. Auch geriet Stiko-Chef Thomas Mertens im Dezember in die Kritik, als er sagte, er würde "ein siebenjähriges Kind jetzt wahrscheinlich nicht impfen lassen." Später entschuldigte er sich in der Welt für diese Aussage: "Die Entscheidung über die Impfung ist wirklich eine sehr persönliche Sache, und das reflektiert sich ja auch in unserer derzeitigen Impfempfehlung. Es war damals wahrscheinlich der einzige Fehler, den ich gemacht habe, dass ich überhaupt etwas Persönliches gesagt habe."

Was sagen Kinderärzte zu Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren - und welche Rolle spielt dabei die Omikron-Variante?

Je nach Alter und Gesundheit ihrer Kinder können Eltern aus Sicht des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte auf einen womöglich ab dem Frühjahr verfügbaren Omikron-Impfstoff warten. "Gesunden Kindern zwischen fünf und elf Jahren empfehlen wir die Impfung wegen des Restrisikos noch unbekannter seltener Nebenwirkungen ohnehin zunächst nicht generell", sagte Verbandssprecher Jakob Maske der Deutschen Presse-Agentur. "Daher plädieren wir in dem Fall auch dafür, erst einmal abzuwarten."

Bei einem Kind ab einem Alter von 12 Jahren hingegen könne man auf jeden Fall anfangen zu impfen. "Da würde ich nicht auf einen Omikron-Impfstoff warten", sagte Maske.

Wegen der stark mutierten Omikron-Variante, die in mehreren Ländern zunehmend Infektionen hervorruft, haben Impfstoffhersteller angekündigt, an angepassten Vakzinen zu arbeiten. Bisher ist aber noch nicht sicher, ob diese auch tatsächlich nötig werden. Biontech hatte auch angekündigt, dass ein neuer Impfstoff bei einem etwaigen Anlaufen der Produktion im März auch nicht gleich massenhaft zur Verfügung stehen würde.

Es gibt wegen der Unsicherheiten zur Produktion und Wirksamkeit neuer Impfstoffe insgesamt noch keine eindeutige Haltung unter Kinderärzten, Infektiologen und anderen Experten zur Frage, wie sich Omikron auf Kinder und auf die Kinder-Impfstrategie auswirkt.

Stiko-Chef Thomas Mertens riet allerdings jüngst dazu, sich nicht verunsichern zu lassen: „Letztendlich sollte Omikron für Eltern kein Kriterium in der Impfentscheidung sein, da noch zu viele Ungewissheiten damit verbunden sind“, sagte Mertens vorige Woche der dpa. Auch erste Meldungen aus Südafrika über schwere Verläufe bei Kindern seien noch nicht belastbar. Es brauche mehr Zeit und gut angelegte Studien für die Bewertung.

Wie kann man Kinder und Kontaktpersonen noch vor Corona schützen?

Die Stiko weist mit Nachdruck darauf hin, dass Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere Betreuungspersonen von Kindern und Jugendlichen dringend das Impfangebot – sowohl Grundimmunisierung als auch Auffrischimpfung – wahrnehmen sollen. So verringere sich die Gefahr, selbst infiziert zu werden, das Virus weiterzutragen und auch die Verbreitung unter Kindern werde eingedämmt.