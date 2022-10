Kinderhaus Sigmaringendorf kocht mit der Naturpark-Kochschule

Sigmaringendorf (sz) - In dieser Woche gab es im Kinderhaus in Sigmaringendorf ein besonderes Highlight für die Kinder. Das schreibt das Kinderhaus in einer Pressemitteilung. Die Naturpark-Kochschule war zu Gast und bereitete zusammen mit den Vorschulkindern drei verschiedene Köstlichkeiten zu.

Die 26 Jungköchinnen und -köche mit ihren Erzieherinnen Sina Schmid und Doris Wälder hatten sichtlich viel Spaß bei der gemeinsamen Kochaktion, bei der unter der Regie von Naturpark-Koch Oliver Rausch saisonales Fruchtketchup, ein leckerer Linsenaufstrich und eingelegtes Gemüse zubereitet wurden. Die Kommentare der Kinder reichten von „ultracool“ bis „superlecker“.

Die Leiterin des Kinderhauses Sigmaringendorf, Karin Hellstern, erläutert, dass neben der Sprachförderung und dem Vermitteln sozialer Kompetenzen das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten eines der drei großen Ziele der Einrichtung sei. Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Schon zuvor gab es in diesem Zusammenhang verschiedene Aktionen wie einen Obst- und Gemüsetag oder einen Brottag, ein anderes Mal haben die Kinder gemeinsam Kartoffeln geerntet. Wie Hellstern verdeutlicht, lassen sich gerade bei solchen Aktionen alle drei genannten Ziele der Einrichtung besonders gut miteinander verknüpfen.

Um so mehr freue es sie, dass es mit Hilfe des Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) und dank der Unterstützung von Bürgermeister Philip Schwaiger möglich war, den Kochbus nach Sigmaringendorf zu holen. Während Burger verhindert war, ließ es sich Bürgermeister Schwaiger nicht nehmen, den Kindern beim Arbeiten über die Schulter zu schauen. Hier und da legte er auch selbst mit Hand an, wenn Hilfe nötig war.

Neben der ganz praktischen Zubereitung verschiedener Speisen gab es auch einen Theorieteil. Hier wurden auf spielerische Art und Weise Fragen wie „Was wächst wo?“, „Wann hat welches Obst und Gemüse Saison?“ und „Wie sortiere ich einen Kühlschrank richtig ein?“ behandelt. Zur Stärkung gab es in der gemeinsamen Vesperpause ein von Chefkoch Oliver Rausch vorbereitetes „Overnight-Power-Müsli“.

Chiara Schuler, die Koordinatorin der Naturpark-Kochschule, erachtet es für besonders wichtig, gerade jungen Menschen in den ersten Lebensjahren das Thema Ernährung nahe zu bringen. Niemand komme mit einem fertigen Essverhalten zur Welt. Die geschmacklichen Vorlieben bildeten sich durch eigene Erfahrungen und alltägliche Erlebnisse in Kindertagesstätten oder im Elternhaus heraus, so Schuler. Umso wichtiger sei es deshalb, auch die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft schon frühzeitig mit in die Küche zu holen und beim Auswählen und Zubereiten der Speisen aktiv einzubinden. Gleichzeitig würden hier auch wichtige motorische Fähigkeiten geschult. Der Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus lohne sich ein Leben lang.

Für den Kochbus der Naturpark-Kochschule Südschwarzwald war es nach Aktionen in Inzigkofen, Mengen und Sigmaringen bereits die vierte Station im Landkreis Sigmaringen in diesem Jahr. Ein Online-Kochabend wird in wenigen Tagen die von Klaus Burger initiierte Veranstaltungsreihe abschließen.