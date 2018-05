Kinderhaus-Kinder erkunden ihre Gemeinde

Nicht nur im Kinderhaus sind die Kinder daheim, sondern im ganzen Ort: Damit sie ihr Heimatdorf Heroldstatt besser kennenlernen, machen die Erzieherinnen mit ihnen regelmäßige Ausflüge und Exkursionen ins Dorf, meistens in kleinen Gruppen.

Im Ort unterwegs

Nach der örtlichen Bäckerei und der Freiwilligen Feuerwehr war jetzt der Bauhof dran. Dort durften die Jungen und Mädchen unter anderem den Fuhrpark, Geräte und Maschinen besichtigen, darunter die riesigen Bulldogs und Schneebahner. Schwerpunkt war jedoch das Thema Müll – und das war deutlich spannender als gedacht.

Die Erzieherinnen Jasmin Vetter und Simone Fischer hatten die neun Kinder aus ihrer orangenen Gruppe gut auf den Besuch im Bauhof vorbereitet. Was ist eigentlich Müll, wie entsteht er und was passiert damit? Alles Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind, wie man meinen könnte. Was für die einen Menschen eindeutig Müll ist, wollen andere durchaus noch benutzen und „verwerten“ – daher der Name „Wertstoffhof“.

Bauhof-Mitarbeiter Jürgen Kuhn hat die Kinder und ihre Erzieherinnen durch den Bauhof geführt und ihnen die wichtigsten Dinge gezeigt und fachkundig erklärt. Neugierig schauten die Kinder in die Glas-Container, aufgeteilt nach verschiedenen Farben. Ob Glas, Papier, Holz, Grünzeug, Metall oder Elektroschrott, alles hat seinen Platz und seine Ordnung im Wertstoffhof, denn viele Materialien liefern Grundstoffe für neue Produkte. Andere werden verbrannt und dienen als Energielieferant.

Spannung an der Waage

Spannend war auch die große Waage für schweren Müll, zum Beispiel für Möbel und Matratzen. Wer schweren Müll abgeben möchte, muss dafür Entsorgungsgebühren bezahlen – je nach Gewicht. Die Kinder staunten, was alles weggeworfen wird – darunter viele Dinge, die man aus ihrer Sicht noch brauchen könnte.

Alte Matratzen wären zum Beispiel super zum Herumtoben, sogar mit Gummistiefeln, denn es wäre egal, wenn sie schmutzig werden. Doch dafür ist in der Wohnung leider oft kein Platz, meinten die Erzieherinnen, und im Garten werden die Matratzen nass vom Regen und riechen dann nach Schimmel.

Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen hatten die Kinder bereits vorab zu Hause und im Kinderhaus gelernt, den „Müll“ zu sortieren und in verschiedene Materialgruppen zu trennen. Die blaue Tonne ist für Pappe und Papier. Neben alten Zeitungen landen auch hübsche Kartons in der blauen Tonne, aus denen man noch etwas basteln könnte. Besonders beliebt bei Kindern sind große Pappkisten zum Hineinklettern und Verstecken. Wenn sie groß genug sind, kann man sogar ein kleines Häuschen draus basteln und Fenster und Türen hineinschneiden.

Gelbe Tonne regt Phantasie an

Auch die gelbe Tonne hat die Phantasie der Kinder angeregt. Sie ist für Verpackungen gedacht, darunter jede Menge Plastik und andere Dinge. Aus durchsichtigen Plastikschachteln könnte man zum Beispiel ein Aquarium basteln, mit bunten Fischlein aus Papier, die an feinen Fäden schweben. Oder durchsichtige Schatzkisten für Muscheln, Moos und Steine: Die Kinder hatten so viele Ideen, dass kaum noch ein Müll übrig gewesen wäre, wenn alle umgesetzt worden wären.

Der Ausflug zum Bauhof war jedenfalls ein Erlebnis für die Kinder, das sie so schnell nicht vergessen werden. Auch die Besichtigung der Bauhof-Fahrzeuge war ein Höhepunkt, besonders für die Jungs. Die Räder und Schaufeln waren riesig – so groß, dass die Kinder sogar hineinsitzen konnten – ein Heiden Spaß!