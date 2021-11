Kindergartenkinder vom St. Josef bringen Licht und Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wie St. Martin will ich werden, wie St. Martin möcht‘ ich sein. Teilen was ich hab‘ auf Erden, dafür bin ich nicht zu klein.“

Unter diesem Thema stand für die Kinder des Katholischen Kindergartens St. Josef in Bad Saulgau die diesjährige Feier zu St. Martin. Der leitende pädagogische Gedanke dabei war es, dass man seinen Mitmenschen auch als kleiner Mensch eine große Freude bereiten kann.

So machten sich 90 Kinder am nebeligen Martinsabend mit ihren leuchtenden Laternen in der Hand und den gelernten Liedern auf den Lippen auf den Weg vom Kindergarten zur St. Johanneskirche. Der Weg führte am Krankenhaus vorbei und die Patienten wurden durch den Gesang der Kinder aufmerksam und kamen an die Fenster. Sie freuten sich sehr über das Bild der strahlenden Laternen in der Dunkelheit und die schönen Lieder der Kinder und bedankten sich mit einem Lächeln, kräftigem Zuwinken und einem von Herzen kommenden Danke für diese spontane Überraschung.

Ganz feierlich war auch die Stimmung, als die Kinder schließlich in die St. Johanneskirche einzogen und den Gottesdienstbesuchern mit ihren Laternen und Liedern Licht und Freude brachten. Die Kinder haben ihr Licht geteilt und jedem ein kleines Martinslicht geschenkt, um allen die dunkle Jahreszeit zu erhellen. Auch hier kam die Freude spürbar an, denn die Besucher meldeten Tage später noch zurück, wie sehr sie sich über diese Aktion gefreut haben.

Aber auch andere Wege gibt es, um zu teilen und andere damit glücklich zu machen. So haben die Kinder mit ihren Eltern 33 liebevolle Päckchen gepackt, um zum wiederholten Male an der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ teilzunehmen. Voller Vorfreude bei den Kindergartenkindern und gefüllt mit Spielsachen, Kinderkleidung, Schulmaterial und Süßigkeiten sind die Päckchen bereits auf dem Weg, um in den ärmsten Regionen Osteuropas Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.