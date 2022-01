Kindergartenkinder treffen den Nikolaus im Wald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bischof Nikolaus hat auch dieses Jahr die Kinder des Waldkindergartens Spaichingen im Wald besucht. Jedes Kind hatte einige Tage vor dem 6. Dezember einen Socken mitgebracht, der vor den Weihnachtsbaum an der Schutzhütte am Dreifaltigkeitsberg aufgehängt wurde. Am Morgen des Nikolaustages waren diese jedoch alle verschwunden.

So machte sich die Gruppe nach dem Vesper, bei dem es Punsch und vom Bürgerverein gespendete Weckenmänner zur Verköstigung gab, auf in den Wald, um den Nikolaus dort zu suchen. Die Kinder hofften, ihn dort bei der Bescherung der Waldtiere anzutreffen und ihre Socken gefüllt zurückzubekommen. Kaum waren wir an den schrägen Holzbänken des Fitnessparcours angekommen, sahen sie ihn auch schon den Weg am Wasserhaus vorbei den Berg hinauflaufen. Die Kinder erwarteten ihn aufgeregt und konnten es kaum erwarten, dass er sich zu ihnen setzte.

Nach dem der Nikolaus alle Kinder begrüßt hatte, hießen auch die Kinder ihn mit einem Lied und einem Fingerspiel willkommen. Danach las er aus seinem Goldenen Buch vor, was er vom Himmel aus alles so beobachtet hatte. Er lobte die Waldkäferle für ihr schönes Miteinander und motivierte die Kinder, an Dingen, die noch nicht so gut liefen, zu arbeiten und sie zu verbessern. Ein Kind nach dem anderen durfte sich dann seinen gefüllten Socken bei ihm abholen und bedankte sich mit einem selbstgemalten Bild.

Von Instrumenten begleitet folgten zwei weitere Lieder und ein Gedicht mit Gesten bevor der Nikolaus sich auf den Rückweg den Berg hinunter machte. Die Kinder winkten ihm nach und sangen „Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann……“ Glücklich trugen die Kinder dann ihren Nikolaussocken zurück zur Hütte, gespannt was wohl darinnen sein würde. Dort wurde gefühlt und getastet und versucht den Inhalt zu erraten, denn geöffnet werden durfte er erst zuhause. Alle Kinder hoffen nun, dass der Bischof Nikolaus uns nächstes Jahr wieder im Wald besucht.