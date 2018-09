Kindergarten wird teurer als geplant

Weingarten - Der Gemeinderat Weingarten hat am vergangenen Montag die Außenanlage für den in der Promenadenschule geplanten Kindergarten mehrheitlich bei vier Gegenstimmen genehmigt. Außerdem hat das Gremium den Gesamtkosten von 3,3 Millionen Euro zugestimmt. Das sind 350 000 Euro mehr als ursprünglich beschlossen. Akzeptiert wurden die finanzielle Mehraufwand unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtkoste nicht weiter steigen dürfen. In sieben Gruppen sollen dort künftig bis zu 100 Kindern Kindergarten und Krippe unterkommen.

Der vom Landschaftsarchitekur-Büro „Freiraumwerkstadt“ vorgestellte Entwurf für den Außenbereich des neuen Kindergartens allein ist um 150 000 Euro teurer als zunächst angesetzt. Gründe sind neben zusätzlichen Kosten für die Entwurfsbearbeitung, das Entfernen des vorhandenen Asphaltbelages, der Abbruch der bestehenden Mauer um das Gebäude und der Bau von Zufahrt und Zugang zu den Vereinsräumen im Untergeschoss der Promenadenschule.

Der Entwurf sieht vor, die Freianlage dem Grundriss des Gebäudes unterzuordnen. Für den öffentlichen Raum vor dem Kindergarten bedeutet das, symmetrisch angeordnete Sitzgelegenheiten für Eltern, Fahrradabstellmöglichkeiten und überdachte Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen. Eltern sollen somit die Möglichkeit haben ihren Kinderwagen vor dem Kindergarten einzuschließen, bis sie ihre Kinder wieder abholen. Außerdem sind Parklplätze geplant, die durch Bäume vom Gebäude abgegrenzt sind.

Für den Spielbereich sind neben Bobby-Car-Strecke und Grünfläche, Sandspiel, Klettergeräte, Schaukeln und eine Wasserpumpe mit dazugehörigem Matschtisch geplant. Dabei soll eine Hecke den Außenbereich des Kindergartens und der Krippe trennen. Für die Klettergeräte ist Rubinienholz angedacht, von dem sich die Landschaftsarchiteken ein Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren versprechen. Die Bepflanzung sollen Mischstaudenpflanzen sein. Das Konzept wurde mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem späteren Nutzer, abgestimmt.

Bei einem Gesamtvolumen von 3,3 Millionen Euro beträgt die Bezuschussung rund 1,4 Millionen Euro. Dabei fließen der Stadt 204 000 Euro aus der Fachförderung, 200 000 Euro aus dem Ausgleichstock und rund 1 Millionen Euro von der Förderung Stadtsanierung zu.

Kritisiert wurde der Plan der Landschaftsarchiekten vor der Beschlussfassung unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das reichte von Fragen der Freien Wähler über die Anordnung von Kindergarten und Krippe im Gebäude, über Bedenken der Grünen, ob neue Parkplätze vor dem Kindergarten, denn pädagogisch wertvoll seien bis zur Frage der SPD, ob eine kostengünstigere Lösungen möglich sei.

Am Ende der Debatte stimmte das Stadtparlament mit vier Gegenstimmen der vorgestellten Entwurfsplanung und den Gesamtkosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro zu. Unter dem Vorbehalt, dass die Kosten nicht weiter steigen dürften. Die Stadt gab an dieser Festlegung zu bedenken, dass der Landschaftstarchitekt erst am Schluss der Bauarbeiten auf den Plan tritt und der einzige sei, dessen Arbeit sichtbar sei.