Kindergarten - und Schulkinder stellen Apfelsaft her

Hochdorf - Unter dem Motto, wie kommt der Apfel in die Flasche, wurde auch in diesem Jahr vom Fachwart für Obst und Garten Wilfried Wydler wieder eine „Tour de Apfelsaft“ mit seiner Ausrüstung durchgeführt.

Den Auftakt bildeten Schüler der Grundschule Hochdorf, die im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in der Garage Wydler das vorhandene Obst zu Apfelsaft verarbeiteten. Die nächste Saftpressung erfolgte im Hofraum von Hermann Weber. Dort kam der Kindergarten Schweinhausen und die Kinder konnten an dem ganzen Herstellungsprozess selber Hand anlegen. Zunächst wurden die Äpfel gewaschen und in den mitgebrachten Häcksler geworfen. Die zerkleinerten Äpfel wurden mit großem Engagement in die Handpresse befördert. Gelegentlich wurde die Bekleidung in Mitleidenschaft gezogen. Das Auspressen war sehr beliebt und eine Warteschlange bildete sich. Die Kinder haben den Apfelsaft voller Stolz mit dem Bollerwagen in den Kindergarten gefahren und diesen dann mit viel Genuss getrunken. Um auch die letzten Reste zu verwerten wurde der verbleibende Treber noch an die Schweine verfüttert.

Ein kurzer Abstecher zum Montessori-Kindergarten in Biberach folge. Dort wurde das Obst von den eigenen Apfelbäumen aufgelesen und umgehend zu köstlichem Apfelsaft verpresst. Eine weitere Station wurde beim Kindergarten in Unteressendorf gemacht. Die Abschlussaktion fand beim Kindergarten in Hochdorf statt. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist auf jeden Fall geplant.