Kindergarten St. Nikolaus macht Namenspatron alle Ehre

Am Festtag des Namenspatrons des Kindergartens St. Nikolaus in Herbertingen herrschte Hochbetrieb für den Elternbeirat. Die Geschenkaktion für bedürftige Kinder der Tafel Bad Saulgau konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 55 Wünsche durch Eltern, Erzieherinnen, Kindergarten und Spenden beziehungsweise die Elternbeiratskasse erfüllt. Die schiere Zahl der benötigten Geschenke hat alle Beteiligten betroffen gemacht und sichtbar gemacht, unter welchen Entbehrungen die Kinder leiden müssen, wenn sie als größten Wunsch scheinbare Kleinigkeiten wie Bastelsachen nennen. Zudem zeigen zum Beispiel Wünsche nach Markenkleidung, welcher in den benachteiligten Familien nur schwer zu erfüllender sozialer Gruppendruck auf die Kinder einwirkt. Umso wichtiger und schöner ist es, dass so großzügig geschenkt wurde, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Passend zum Nikolaustag konnte der Transporter der Tafel Bad Saulgau von Herrn Müller im Beisein von Kindergartenleiterin Frau Siebenrock und Mitgliedern des Elternbeirats beladen werden. Somit bleibt der Tafel Bad Saulgau noch genügend Zeit, die Päckchen den Kindern rechtzeitig vor Weihnachten zukommen zu lassen und für strahlende Kinderaugen zu sorgen.