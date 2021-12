Kindergarten St. Michael stellt 2022 das Thema „Teilen“ in den Mittelpunkt

Um auch in Pandemiezeiten einen Elternabend zu ermöglichen, hat der Kindergarten St. Michael diesen auf zwei Abende aufgeteilt. So fanden unter Einhaltung der 3G und Hygiene-Regeln Anfang des Kindergartenjahres zwei Elternabende für jeweils zwei Gruppen statt.

Alle Kinderplätze sind belegt und auch personell ist der Kindergarten fast vollständig, berichtete Leiterin Maria Stitzenberger. Ein Teil des Teams stellte sich persönlich vor, die Erzieherinnen und Praktikantinnen der jeweils anderen Gruppen per Video.

Außerdem hat das Team Verstärkung durch Nele Kurz bekommen und besetzt damit den freien Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Jede Gruppe kann einmal pro Woche die Turnhalle nutzen und die Essenskinder erhalten wieder das Mittagessen aus der Schulmensa. Wie im vergangenen Jahr wurde St. Martin im kleinen Rahmen gruppenintern gefeiert. Die Laternen dafür wurden wieder zuhause gebastelt.

Das Jahresthema des Kindergartens wurde passend zum 102. Katholiken Tag 2022 in Stuttgart „auf den Spuren des Heiligen St. Martin - Leben teilen“ gewählt: Eine wichtige Voraussetzung für das Teilen ist, eigene Bedürfnisse und die der anderen erkennen zu können. So entstand das Jahresthema für die Kinder „Ich-Du-Wir - Gemeinschaft leben“. Ebenso will sich der Kindergarten St. Michael an einem Projekt des Katholikentags beteiligen, bei dem ein überdimensionaler Martinsmantel entstehen soll.

Drei Erzieherinnen gaben einen Einblick in die konzeptionelle Arbeit der Einrichtung.

Seit 2012 nimmt der St. Michael Kindergarten am Bundesprogramm Sprach-Kitas „Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“ teil. Büsra Sahiner ist seit Oktober 2020 in der Einrichtung. Ihre Rolle als zusätzliche Fachkraft ist es, die Kolleginnen bei der Umsetzung zu begleiten und zu unterstützen. Die Handlungsfelder umschließen die Alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik, Zusammenarbeit mit den Familien und Digitalisierung. Sahiner arbeitet dabei exemplarisch am Kind und ist vor allem für die Weiterbildung des Teams zur Alltagsintegrierten Sprachbildung in der Einrichtung zuständig.

Katja Rappenecker stellte das Projekt „five to eight - Media“ vor. In diesem dreijährigen Projekt bildete sie sich weiter und probierte Verschiedenes am Tablet mit den Kindern ihrer Gruppe aus, um diese Erkenntnisse in die Konzeption und Weiterentwicklung im Team einzubringen. In Kooperation mit der Auerbach-Stiftung, der diözesanen Veronika-Stiftung und dem Bischöflichen Stiftungsschulamt Rottenburg wird dieses Projekt finanziert.

Vor- und Grundschulkinder setzen sich aktiv mit Medien auseinander, lernen digitale Medien und Technik als Werkzeuge kennen, mit denen sie entdecken und gestalten können. Ziel ist es, die Kinder bei einer verantwortungsvollen Mediennutzung zu begleiten damit sie sich in einer von Medien durchdrungenen Welt zurechtfinden, werteorientiertes Handeln erlernen und Gefahren erkennen.

In den Zeiten des Lockdowns erarbeiteten die Erzieherinnen im Team das sexuelle Schutzkonzept. Dieses hat das Ziel eines achtsamen Miteinanders. Im Konzept ist verbindlich aufgeführt, wie Kinder präventiv in der Einrichtung geschützt werden und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn dies notwendig ist. Auf Vorschlag der Erzieherinnen und nach Abstimmung der Eltern wird ein weiterer Elternabend zum erarbeiteten Schutzkonzept im zweiten Halbjahr folgen.

Durch die Pandemie war auch die Arbeit des Elternbeirats eingeschränkt. Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln wurden Nikolaussocken gefüllt. Via Zoom wurde ein digitaler Elternabend „Wege aus der Brüllfalle“ und auch Elternstammtische angeboten.

Auch der neu gewählte Elternbeirat wird das Kindergartenteam wieder unterstützen.

Wiedergewählte Elternbeiratsvorsitzende ist Nicole Berner; Stellvertretende Vorsitzende: Petra Bühler; Eltern Café: Swetlana Fot, Kristina Fischer und Christiane Rizzo; Presse und Protokoll: Andrea Ioannou und Sina Verse; Vertretung im Gesamtelternbeirat: Sabrina Staiger und Jeanine Rickenbacher

Zum Abschluss hielt der Kindergarten eine besondere Überraschung für die Eltern bereit: Rosemarie Komposch hat ihre große Sammlung an Gemälden, die sie im Laufe ihres Lebens selbst gemalt hat, dem Kindergarten zur Verfügung gestellt. Da Rosemarie Komposch ihre Freude teilen will, durften sich die Familien Bilder mit nach Hause nehmen und sich an den Geschenken erfreuen.