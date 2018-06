Der katholische Kindergarten Sankt Martin in der Fichtenstraße 13 in der Braune Hardt feiert sein 50-jähriges Bestehen. Für die Bevölkerung gibt es dazu am Samstag, 7. Juli, nachmittags erstmals einen Tag der offenen Tür. Auf das Jubiläum angestoßen wird bereits am Sonntag, 1. Juli, nach dem 10.30-Uhr-Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, bei einem Stehempfang auf dem Kirchplatz. Der Kindergarten mit 72 Plätzen wird von 68 Kindern besucht, darunter vier unter Dreijährige.

„Unser Ziel war, dass wir es groß feiern“, sagt Kindergartenleiterin Regina Mayer mit Blick auf sechs Veranstaltungen: „50 ist ganz einfach 50.“ Regina Mayer leitet seit 25 Jahren den Kindergarten, nachdem sie zuvor, ab 1991, die Einrichtung bereits kommissarisch leitete. Der Kindergarten Sankt Martin sei wie ihr Kind, lacht sie. Denn sie besuchte den Kindergarten schon als Kind, machte hier ihre Ausbildung und arbeitet hier seit 30 Jahren als Erzieherin.

1966 für 365 000 D-Mark gebaut

Regina Mayer, Pfarrer Michael Windisch und Kindergartenbeauftragte Verwaltung Alwina Gutsch gingen beim Pressetermin auf die Geschichte und Entwicklung des Kindergartens Sankt Martin ein. Der Bau wurde am 17. November 1966 beschlossen. Das Baugrundstück mit einer Fläche von rund 5800 Quadratmetern wurde von der Stadt erworben. Die Gesamtbaukosten mit Ausstattung und Außenanlagen beliefen sich auf 365 000 Mark.

Die Besonderheit des Objekts liegt in der Kombination von Kindergarten und Gemeinderäumen für kirchliche Zwecke, die auch vereinsmäßig und für Sport genutzt werden sollten. Denn im Juni 1966 wandten sich Vertreter des Ortsausschusses der Braune Hardt an die Kirchengemeinde, mit dem Wunsch, im Zuge des Kindergartenbaus Gemeinderäume zu schaffen.

Die Vertreter des Ortsausschusses hatten zugesagt, zur Verwirklichung dieser Räume ehrenamtlich 3500 Arbeitsstunden zu erbringen. Die Räume entstanden im Untergeschoss und wurden danach für katholische und evangelische Gottesdienste, für Adventsfeiern, Faschingsveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Seniorennachmittage, Ausstellungen, Vereinsversammlungen und andere gesellige Anlässe wie für die Gartenfeste in der Braune Hardt genutzt.

Am 29. März 1968 erhielt der Kindergarten seinen Namen, am 16. April 1968 war Einweihung. 1989/1990 folgte eine Innenrenovierung mit Kosten von 48 900 Mark, im Jahr 2000 wurde für 210 400 Mark das Dach saniert. 2011 fanden eine Generalsanierung im Innenbereich und eine energetische Außensanierung statt, mit Kosten von 466 300 Euro.

Bekenntnis und Nationalität der Kinder spielt keine Rolle

Der Kindergartenbetrieb war 1968 mit 120 Kindern in drei Gruppen gestartet. In der Folgezeit besuchten bis zu 150 Mädchen und Jungen den Kindergarten. Denn zum Einzugsgebiet gehörte bis Mitte der 1970er Jahre auch Eggenrot. Heute hat der komplett belegte Kindergarten immer noch drei Gruppen und wird für Kinder ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt betrieben. Es gibt zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Kindern und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 22 Kindern. Die Kinder kommen aus der Braune Hardt, Kellerhaus, Rindelbach und Ellwangen. Eine Gruppe kommt fast komplett mit dem Bus.

In die Einrichtung werden Kinder ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis und ihre Nationalität aufgenommen. Wie Kindergartenleiterin Regina Mayer betont, liegen die Schwerpunkte des Kindergartens Sankt Martin wegen des riesigen Gartens und der Nähe zum Wald im Bereich Natur, und dank einer Kooperation mit der städtischen Musikschule in der musikalischen Förderung mit musikalischer Früherziehung. „Wir haben die Felix-Plakette, das Gütesiegel des Deutschen Chorverbandes, schon ein paar Mal gekriegt“, freut sich Mayer.

Zudem ist der Kindergarten als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Der Kindergarten, mit ganzheitlicher Erziehung, hat zehn Mitarbeiterinnen, an Personalstellen sind es 6,5. Von 1968 bis 1988 leitete Mathilde Häfele den Kindergarten, danach drei Jahre lang Margit Hoyt.

Das Programm zum Jubiläum:

Das Jubiläum wird am Sonntag, 1. Juli, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Michael Windisch in der Heilig-Geist-Kirche gefeiert; im Anschluss ist Stehempfang.

Der Festakt (für geladene Gäste) ist am Freitag, 6. Juli, um 16 Uhr im Kindergarten, mit Stehempfang. Zum Tag der offenen Tür am Samstag, 7. Juli, von 13.30 bis 15.30 Uhr, sind alle Familien mit Großeltern, Freunde, Bekannte und Interessierte eingeladen. Es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Kindergartens, es gibt Kaffee und Kuchen sowie Informationen zur Kindergartenarbeit. Die Kinderbetreuung übernehmen Ministranten aus Eggenrot.

Für die Eltern gibt es am Mittwoch, 4. Juli, um 20 Uhr einen Märchenabend mit Ute Hommel von der Erzählgemeinschaft Ostalb Märchenbrunnen. Die Kinder dürfen sich am Mittwoch, 11. Juli, ab 10.30 Uhr auf Puppentheater mit einem Puppenspieler aus Schwäbisch Hall freuen.

Am Samstag, 14. Juli, enden die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einer Abschlussfeier für Eltern und Kinder