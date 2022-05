Kindergarten Burgweiler erhält Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ostrach/Burgweiler - Im Kindergarten St. Blasius in Ostrach-Burgweiler ging in diesem Frühjahr eine Spende über 100 Euro von der Firma Klaus Strobel Elektrotechnik aus Ostrach – Einhart ein. Von dem Geld wurde eine Erstausstattung an Sandspielzeug für die Krippe angeschafft. Schaukel, Rutsche und vor allem Sandkasten wurden sehnsüchtig erwartet und konnten jetzt im neu gestalteten Garten der im Herbst eröffneten Krippengruppe aufgebaut und montiert werden. Die Kinder haben nun viel Spaß und können mit den neuen Sandelsachen ihrer Entdeckungslust freien Lauf lassen. Foto: Kindergarten