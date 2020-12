„Komm mit in das gesunde Boot“ ist ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Im Mittelpunkt des Programms stehen Themen, in denen Kinder Kompetenzen erwerben, wie sich ausreichend zu bewegen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und sich gesund zu ernähren. Als Identifikationsfiguren und Vorbilder begleiten die Piratenkinder Finn und Fine die Kinder durch die Welt der Inselpiraten auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil.

Seit 2018 fließt das Programm „Das gesunde Boot“ regelmäßig in den Alltag des Kindergartens Zwergenland in Beiningen mit ein. Hierzu haben die zwei Erzieherinnen Monika Schiele und Sonja Viktor-Meier an Fortbildungen teilgenommen und das Programm wurde zu Beginn den Eltern am Elternabend vorgestellt.

Die Themenbereiche Bewegung und Ernährung sind mittlerweile fest im Kiga-Alltag verankert. Dazu gehören zum Beispiel kleine Bewegungseinheiten im Morgenkreis, regelmäßige Waldtage, tägliche Frischluftpausen sowie wöchentliche Bewegungsstunden. Durch die Zubereitung von Kräuterquark, Piratenobsttellern und einem regelmäßigen gesunden Frühstück mit den Kindern wird das Thema Ernährung spielerisch aufgegriffen. Aber auch die Gespräche im Morgenkreis über Themen was ist gesund, was ist ungesund, der Besuch auf dem Wochenmarkt und das Erstellen einer Lebensmittelampel tragen dazu bei, dass das Bewusstsein für Ernährung bereits bei den Kindergartenkindern gestärkt wird.

Zertifikat bekommen

Besonders engagierte Kindergärten, die „das gesunde Boot“ in ihrer Einrichtung verankern und deren Umsetzung rückmelden, können sich mit dem Zertifikat und der dazugehörigen Plakette „Wir sind an Bord!“ auszeichnen lassen. Dieses Zertifikat hat der Kindergarten mit seinem besonderen Engagement erreicht und deshalb am Freitag, den 18. Dezember das Zertifikat „Komm mit in das gesunde Boot – wir sind an Bord!“ von Bürgermeister Jörg Seibold und Ortsvorsteher Klaus Gerster überreicht bekommen. Als kleine Aufmerksamkeit für die Mitarbeit der Kinder am Programm gab es zudem noch Schürzen für die Nachwuchspiraten ausgehändigt.