Vereinzelt springen im Gemeindekindergarten in Liptingen noch Kinder umher, als sich der Sozialausschuss dort am frühen Donnerstagabend zu seiner Sitzung trifft. Denn auf der Tagesordnung steht unter anderem die Besichtigung des Anbaus.

Die Leiterin des Kindergartens, Elena Liebermann, zeigt den Ausschussmitgliedern bei einer kleinen Rundtour die neuen Räumlichkeiten. Neben dem Personalraum wurden das Leiterinnenzimmer, das Elternbesprechungszimmer und die fünfte Gruppe an-, beziehungsweise umgebaut.

Mittlerweile kümmern sich im Gemeindekindergarten Liptingen 15 Erzieherinnen um die Kinder. Im Personalraum sei nun ausreichend Platz vorhanden, sagt Liebermann. Direkt neben dem Eingang befindet sich das Leiterinnenbüro. Gegenüber liegt das Elternbesprechungszimmer.

„Wie oft wird der Besprechungsraum denn genutzt?“, will Bürgermeister Joachim Löffler wissen. Unter anderem die Elterngespräche an Dienstagnachmittagen fänden darin statt. Auch für „Tür- und Angelgespräche“ werde der Raum genutzt, erläutert die Kindergartenleiterin.

Dann geht es weiter in den neuen Gruppenraum. Das bestehende Galeriesystem sei auch im Neubau übernommen worden, erklärt Löffler. Zum laufenden Kindergartenjahr 2018/19 ist der Anbau für eine weitere halbe Gruppe in Betrieb genommen worden. Mit zwölf Plätzen sei diese fünfte Gruppe derzeit voll belegt. Insgesamt 65 Plätze sind für Kinder über drei Jahren vorhanden, 20 Plätze für die unter Dreijährigen, ist bei der Sitzung zu erfahren.

Kosten für den Anbau liegen bei etwa 577 500 Euro

„Das sieht sehr gut aus. Vor allem sieht es aus, als wäre der Kindergarten schon immer so gewesen“, lobt Martina Auchter. Ralf Bonacker möchte wissen, ob es denn genügend Staufläche gibt. Denn auf einen Keller sei ja bewusst verzichtet worden. Dies bejaht Liebermann und nimmt die Gruppe ein Stock höher auf die Galerie.

Dort gibt es eine kleine Tür unter der Dachschräge. Dahinter befinde sich Stauraum. Mit Blick auf die Fenster sagt Liebermann, dass an dieser Stelle noch geschaut werden müsse, dass die Fenster kindersicher werden. Denn derzeit seien sie auch von den Kindern recht leicht zu öffnen. Daraufhin beratschlagen die Mitglieder über mögliche Lösungsvarianten.

Für den Anbau waren Kosten in Höhe von 503 000 Euro geplant. Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, lagen die tatsächlichen Kosten bei 577 509,02 Euro. „Der Ausgleichstock-Zuschuss von 100 000 Euro ist ausbezahlt worden“, berichtet Löffler.

Richard Gnirß will wissen, wie es um die Situation im Kindergarten St. Silvester in Emmingen bestellt ist. Laut Löffler seien die Elektriker bereits an der Arbeit. „Die Leitungen für die Heizelemente sind meines Wissens zum Teil gezogen. Es ist alles vorbereitet.“ Derzeit würden Angebote für das Dach ausgerechnet, so Löffler weiter. Ein weiterer Punkt der derzeit geprüft werde, seien die Fenster. Zum einen werden die Dichtungen ausgetauscht. „Die Fenster sind nur einfach verglast“, berichtet der Bürgermeister. Deshalb sei die überlegung, diese zumindest zweifach zu verglasen. „Ich schau mir das schon an“, sagt Gnirß abschließend.