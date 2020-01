Kindergärten und Schulen verschlingen Millionen

Einen ausgeglichenen Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Jahr 2020 legte der Wilhelmsdorfer Kämmerer Stephan Gerster in einer gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats und der drei Ortschaftsräte von Zußdorf, Esenhausen und Pfrungen vor. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf knapp über elf Millionen Euro. Das Zahlenwerk soll in der Sitzung des Gemeinderats am 18. Februar beschlossen werden.

Ein großer Ausgabenposten sind die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in den Kindergärten. Allein hier liegt der Zuschussbedarf für den laufenden Betrieb bei 1,1 Millionen Euro, die die Gemeinde aufbringen muss. Dazu kommen in diesem Jahr Investitionen in geschätzter Höhe von 1,8 Millionen Euro für den Bau von zwei Kindergartengruppen in der Friedenstraße. Fast eine halbe Million Euro wendet die Gemeinde im Bereich der Schulen auf. Dazu gehören Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit und der Mensabetrieb.

Herausforderungen der kommenden Jahre

Zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre zählen unter anderem die Erweiterungspläne im Bereich des Bildungszentrums. Ab 2021 ist ein Neubau am Gebäude des Gymnasiums geplant. Hier sollen zusätzliche neun Klassenzimmer als Lernlandschaften entstehen. Im unmittelbar darauf folgenden Abschnitt wird der Technikbereich neu aufgestellt. Dieser wird von Gymnasium und Realschule gemeinsam genutzt. Erste Kostenschätzungen lagen bei rund sieben Millionen Euro.

Aktuelle Berechnungen gingen von rund elf Millionen Euro aus. Derzeit wird daran gearbeitet, wie die Kosten reduziert werden können. „Das ist eine Herkulesaufgabe für unsere finanzschwache Gemeinde“, führt Stephan Gerster aus. Aktuell laufen Sanierungsarbeiten an den beiden Gebäuden der Grundschule.

Neue Kredite

Die Bewertung der finanziellen Situation der Gemeinde Wilhelmsdorf wird vom Kämmerer prägnant zusammengefasst: „Der Ergebnishaushalt 2020 und in den kommenden Jahren lässt sich nach derzeitigem Planungsstand ausgleichen. Dies ist neben den konsequenten Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde auch durch die stabile Konjunktur in Deutschland und der damit verbundenen zu erwartenden Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen machbar.“

Klar ist laut Gerster aber auch, dass die großen Maßnahmen der Zukunft nur mit erheblichen Kreditaufnahmen geschultert werden können. Neben den Investitionen in Kindergärten und Schulen steht ab 2024 auch noch die Millionen teure Neustrukturierung der Feuerwehr mit dem Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses ganz vorne im Aufgabenkatalog der Gemeinde. Damit wird die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung aus dem Gemeindehaushalt von 585 Euro deutlich nach oben schnellen. Derzeit liegt der Schuldenstand der Gemeinde bei etwas über 2,5 Millionen Euro.