Kindergärten: Eltern müssen fünf Euro mehr zahlen

Kostenlose Kinderbetreuung ist angesichts der leeren Stadtkasse in Lindau nicht drin. Für die Betreuung der Kinder in städtischen Kindergärten hatten die Stadträte am Dienstagabend viel Lob. Auch die in der Stadtverwaltung für die Kindergärten zuständige Mitarbeiterin Andrea Weinmann und Hauptamtsleiter Christian Ruh bekamen Lob dafür, wie sie Bedürfnisse der Eltern in die neue Benutzungsordnung eingearbeitet haben. Ruh erläuterte, dass die Stadt seit fünf Jahren unveränderte Gebühren verlange, obwohl die Kosten für Personal, Strom, erweiterte Öffnungszeiten und anderes seitdem deutlich gestiegen sind. Eine pauschale Anhebung der Elternbeiträge um fünf Euro für alle Buchungszeiten decke die gestiegenen Kosten nicht voll ab, senke den Verlust der Stadt aber um rund 6000 Euro.

Ruh berichtete, dass die Elternbeiräte der drei städtischen Kindergärten bereits informiert wurden, die Leiterinnen hätten bei Neuanmeldungen die Eltern ebenfalls informiert, dass mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs ab 1. September höhere Gebühren zu erwarten seien. Auch die kirchlichen und freien Träger wissen laut Ruh Bescheid. Wenn die Stadt weiter die Verluste aus diesen Kindergärten tragen soll, dürfen sie nicht weniger Gebühren verlangen als die Stadt. Ruh fügte hinzu, dass Lindauer Eltern künftig die gleichen Preise zahlen müssen, die Bodolz und Nonnenhorn schon länger verlangen. In Härtefällen springe zudem das Landratsamt ein und übernehme die Kosten.

Weinmann ergänzte, dass die Stadt die Öffnungszeiten ihrer Kindergärten grundsätzlich von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr verlängern werde. Bei einer Umfrage hatten viele Eltern sich eine längere Betreuung für Freitags gewünscht. Umgesetzt werde das schon in der „Villa Engel“, in der „Arche Noah“ und dem Hoyerberg-Kindergarten reiche bisher 16.30 Uhr. Eine noch längere Öffnungszeit sei bisher erst für ein kind nötig, das habe man über eine Tagespflege gelöst, berichtete Weinmann. Sollte der Bedarf steigen, werde die Stadt darauf reagieren.

Verändert hat die Stadt bereits die Schließzeiten ihrer Kindergärten im Sommer. Weil im vergangenen Sommer mehrere Eltern Probleme hatten, als alle Kindergärten gleichzeitig Ferien hatten, werde es heuer in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund eine Ferienbetreuung geben.