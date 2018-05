Bopfingen-Baldern (ij) - An Pfingsten werden auf Schloss Baldern Kinderführungen angeboten. Am Sonntag, 20. Mai, begleitet die Handpuppe „Prinzessin Caro“ die jungen Besucher mit ihren Eltern durchs Schloss. Am Montag, 21. Mai, führt dann das Schlossgespenst „Sir George“ durch die Ecken und Winkel Balderns. Neben den stündlichen klassischen Schlossführungen finden die Kinderführungen sonn- und montags jeweils um 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr statt.