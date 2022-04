Kinderchor Bolstern beginnt wieder mit den Proben

Bad Saulgau (sz) - Der Kinderchor Bolstern startet nach der Zwangspause am Montag, 25. April, um 17.30 Uhr wieder die Chorproben im DGH Friedberg. Für die Kinderchöre der Region steht schon bald ein erster Höhepunkt an: „Aufholen nach Corona“ heißt das Motto des Kinder- und Jugendchortages der Sängerregion Bad Saulgau, der am Samstag, 14. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus in Bogenweiler stattfindet. Daran nimmt auch der Kinderchor Bolstern teil. Chorleiterin Ulrike Keßler freut sich, wenn möglichst viele der bisherigen Chormitglieder wieder dabei sind. Sie freut sich aber auch über neue Sängerinnen und Sänger von 3 bis 12 Jahren.