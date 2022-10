Kinderchöre der Musikschule Gregorianum suchen Verstärkung

Laupheim (sz) - Singen macht Spaß und Singen tut gut: So beginnt eines der Lieder aus dem Repertoire der Kinderchöre der Musikschule Gregorianum. Für alle vier Chorgruppen – Kinderchor Eins, Zwei und Drei, sowie Jugendchor – werden aktuell neue Sängerinnen und Sänger gesucht, teilt die Stadt mit.

Seit Beginn des Schuljahres proben die jungen Sängerinnen und Sänger mit ihrer Chorleiterin Dorothea Werner jede Woche für die nächsten Auftritte. Nach einem gemeinsamen Konzert mit der Musikschule Blaubeuren am 21. Oktober in Blaubeuren werde ein weiteres Highlight das Weihnachtskonzert am 20. Dezember im Kulturhaus Schloss Großlaupheim sein. „Neben der Ausbildung der Stimme sind es solche Gemeinschaftserlebnisse, von denen die Kinder und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung profitieren“, sagt Musikpädagogin Werner. Besonderes Bonbon für die Chorkinder der dritten und vierten Klasse: Sie erhalten im Rahmen der wöchentlichen Chorprobe reihum Stimmbildung bei Julia Werner, die an der Musikschule Gregorianum Gesang unterrichtet.

Geprobt wird einmal pro Woche; vor größeren Auftritten wie zuletzt beim Kulturabend des Kinder- und Heimatfests finden Chorfreizeiten in Tagungshäuern der Umgebung statt. Dabei kämen neben der Probenarbeit auch Spiel und Spaß nicht zu kurz, heißt es. Kleinere und größere Auftritte in der Musikschule, am Weihnachtsmarkt, beim Lions-Fest oder im Kulturhaus finden jedes Jahr statt. Die Musicalproduktionen wie „Leben im All“ oder „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein" seien zudem unvergessliche Erlebnisse für Mitwirkende und Publikum, schließt die Pressemitteilung.