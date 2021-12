Kinderbriefe und kleine Geschenke sorgen für große Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kontakt- und Besuchsbeschränkungen und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen führten in den vergangenen Monaten nicht selten zu Isolation und Einsamkeit unter Seniorinnen und Senioren. Persönliche Besuche waren auch in den Seniorenheimen des Landkreises Ravensburg auf ein Minimum beschränkt. In dieser Zeit für ein Lächeln zu sorgen, ein bisschen Freude zu verbreiten, war ein Konzept der DAK-Gesundheit Ravensburg. Kindergartenkinder waren aufgerufen, für Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen zu basteln.

Im Seniorenzentrum Weststadt, Haus St. Meinrad in Ravensburg und im Wohnpark St. Martinus in Blitzenreute nahmen die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt die gebastelten Werke von Ute Spiess-Kaplan, Chefin der DAK-Gesundheit in Ravensburg, und deren Mitarbeiterin Sabrina Jung dankend entgegen. „Viele kreative und beeindruckende Werke und Briefbotschaften sind entstanden und haben bereits für leuchtende Augen in unserer Einrichtung gesorgt“, bestätigen die Pflegeleitungen der Seniorenheime. „Für diese tolle Idee sind wir der DAK-Gesundheit wirklich sehr dankbar.“

„Die Corona-Krise hat es uns ganz deutlich gemacht: Wie wir miteinander umgehen, aufeinander achten und welche Werte uns im Alltag begleiten, hat großen Einfluss auf unser aller Gesundheit“, erklärt Ute Spiess-Kaplan. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit unserer Aktion junge und ältere Menschen zusammenbringen und damit einen kleinen Beitrag für ein gesundes Miteinander in unserer Region leisten konnten.“