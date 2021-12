Kinderbibeltage in Warthausen

Strahlende Kinderaugen und freudige Konzentration der Kleinsten sind der Lohn für die zweijährige Vorbereitung eines außergewöhnlichen Projektes der Kirchengemeinden von Warthausen und Birkenhard.

Anfang November trafen sich mehr als 40 frisch getestete Kinder und Betreuerinnen und Betreuer in der Warthauser Festhalle, darunter Eltern und Firmlinge. Aus 1,5 Millionen kleinen Bausteinen wollten sie in zwei Tagen gemeinsam etwas ganz Großes errichten: eine Riesenstadt aus Legobausätzen und eigenen Fantasiewerken. Da entstand ein Flugplatz, es surrte auf Baustellen, Windräder drehten sich, es gab eine Krankenstation mit Landeplatz, ein Fußballstadion, in der Mitte eine Kirche und das antike Rathaus, Gleise mit Zügen, Bussen, Einkaufsstraßen, Vergnügungspark und historische Bauwerken und noch einiges mehr.

Wie gelingt ein derartiges Meisterwerk durch Kinder zwischen gerade mal 7 und 15 Jahren?

Frank Rütten, zunächst Koch, dann Pastor und Legofreak und vor Ort die Organisatorin Steffi Abel-Suhm mit ihrem Team machten es möglich.

Frank Rütten, der auch Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Afrika hält, hat sich als Eventmanager ausbilden lassen und leitet Kinder und Erwachsene beim Legobauen an. Weil es beim Legobauen auf ausdauerndes Suchen und Finden ankommt, erzählt er eindrucksvoll die Geschichte vom verlorenen Schaf. „Wolle“ hat Mist gebaut und wird dennoch vom Hirten unter großer Kraftanstrengung gesucht und nach Hause getragen. Dort feiert er eine Party mit allen, die sich über das gefundene Schaf freuen. Es wird klar: der gute Hirte ist Gott, der alle Menschen sucht und liebt.

So wie beim Zusammenstürzen eines Legokunstwerkes ein Rückschlag zu verkraften ist, so fange Gott Rückschläge auf und spende Mut zum Neuanfang.Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Guido Längst, brachte es beim Abschlussgottesdienst am auf den Punkt: “Legobauen ist wertvoll, wundervoll, wichtig, eine echte Alternative zu Computerspielen. Alle bauen mit viel Spaß am gemeinsamen Ganzen.“