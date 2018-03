Kinderbasar hat sich etabliert

Bereits zum elften Mal hat der katholische Kindergarten St. Raphael in der Heuberghalle in Schwenningen seinen Flohmarkt „Rund ums Kind“ veranstaltet. Die Leiterin, Simone Mauch, freute sich, dass alle 40 Stände von Verkäuferinnen reserviert worden sind. Der Markt habe sich etabliert. „Wie immer kommen sowohl Verkäuferinnen als auch Käuferinnen nicht nur vom Heubergdorf, sondern auch von den umliegenden Gemeinden wie Irndorf, Nusplingen, Oberschmeien, Stetten a.k.M. oder Beuron“, so Mauch. (wk) Foto: Wilfried Koch