Kinderaugen leuchten voller Vorfreude

Pünktlich zur Adventszeit haben die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs auf dem neu gestalteten Kirchplatz inmitten von einen schönen Weihnachtsbaum aufgestellt. Und der Platz erweist sich als würdig für den schönen Baum.

Damit erhielt der Kirchplatz, nachdem acht Tage zuvor schon der vierte Ellenberger Weihnachtsmarkt auf ihm seine gelungene Premiere hatte, endlich die ihm zugedachte Bedeutung als zukünftiger Dorfmittelpunkt. „Wir wollen einen wunderschönen Baum mit vielen aufgehängten bunten Geschenken“, dachten und sagten die Kinder des Ellenberger Kindergartens Sankt Josef.

Das Kindergartenteam um Sigrid Dietsch-Visser sowie die Eltern der kleinen Racker setzten den Wunsch in die Tat um. Von oben bis unten hängen nun weit über hundert bunte kleine und größere Geschenke auf dem Baum und bewegen sich leicht im Wind. Den Vätern hat es sichtlich Spaß gemacht, die Päckchen sicher auf den Zweigen zu befestigen, und als die Kindergartenkinder Hand in Hand den Baum umringten, die Lichterketten aufleuchteten und das Lied „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum“ anstimmten, war die Welt in Ordnung.

Eine Bläsergruppe des Musikvereins Ellenberg spielte danach einige Weihnachtslieder, während die Düfte von frischen Leberkäswecken, von Glühwein und Kinderpunsch doch noch die Vorfreude auf Weihnachten anfachten und zum Verweilen anregten. Was noch zum vollständigen vorweihnachtlichen Glück fehlte war der erste Schnee, aber der soll ja demnächst kommen. (hbl)