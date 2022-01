Kinderärzte schlagen Alarm: „Wir sind an der Grenze unserer Arbeitsfähigkeit“

Verwaltung und Abrechnung kostet viel Zeit

Die Warteschlange bis in den Flur? Das Bild kennt man beim Besuch einer Kinderarztpraxis. Der Stau ist – so schildern es die drei Kinderärzte Dr. Maier, Renz und Bürkle – nicht nur durch die große Zahl der zu behandelnden Kinder und Jugendlichen verursacht. Die Telematik-Infrastruktur oder „Datenautobahn des Gesundheitswesens“ wie es die Kassenärztliche Vereinigung (KV) nennt, habe sich zu einem Hindernis entwickelt. Mehrfache Abstürze der Software und die Übertragung der Daten beispielsweise an die Krankenkasse verzögern die Behandlung, verlängern die Wartezeit von Kindern und Eltern und bringt „den Workflow durcheinander“. Schließlich lassen sich auch Arbeiten wie das Ausstellen eines Rezeptes nicht zügig abarbeiten, wenn die Software hängt. Ohne die Online- Anbindung sei das Einlesen der Karten kein Problem gewesen. Die neueste Generationen der Krankenkassenkarten habe die Situation noch weiter verschlechtert. Außerdem, kritisieren die Mediziner, das Abrechnungssystem. Dies sei sehr kompliziert und werde immer komplexer. „Es gab in dem Bereich keine Neuerung, die es einfacher gemacht hat“, heißt es in dem Gespräch. (maj)