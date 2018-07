Kinder zeigen, was sie können

berichtet

ALLMENDINGEN (sz) - Die Turnabteilung des TSV Allmendingen veranstalter am Sonntag, 6. Dezember, ab 14 Uhr in der Turn- und Festhalle ihre Kinderweihnachtsfeier. Alle Gruppen aus dem Kinderbereich des TSV Allmendingen werden dabei wieder einmal verschiedene Ausschnitte aus ihren wöchentlichen Übungsstunden zeigen. Die Turnabteilung freut sich über alle Gäste, die ein paar vorweihnachtliche und unterhaltsame Stunden bei Kaffee und Kuchen verbringen wollen. Die Bewirtung übernimmt der Förderverein des TSV Allmendingen.

Rheuma-Liga feiert Advent

ALLMENDINGEN (sz) - Die Rheuma-Liga Arge Ehingen-Allmendingen veranstaltet am Samstag, 5. Dezember, eine Adventsfeier für Mitglieder und Freunde der Rheuma-Liga um 14 Uhr in Schützenheim in Allmendingen. Der Singkreis und die Kindergruppe haben ein Programm mit Liedern, Gedichten und einer Aufführung vorbereitet. Fürs leibliche Wohl werden Kaffee und Kuchen angeboten. Später ist noch Gelegenheit zu einem Vesper. Bitte Anmeldung in der Gruppe.