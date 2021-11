Kinder und Jugendliche absolvieren das Sportabzeichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass die Kißlegger Kinder und Jugendliche trotz anhaltender Pandemie am Sport festhalten, zeigt sich auch an den Zahlen des Deutschen Sportabzeichen. 65 Kinder im Alter zwischen 6-15 Jahren haben unter Trainerin Susann Glötzinger das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze absolviert. Ein großer Dank gilt hierbei an die Organisation.

Jedes Jahr im Sommer ist es so weit: die SG 1865 Kißlegg e.V. bietet durch Susann Glötzinger die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche das Deutsche Sportabzeichen absolvieren können. Sowohl in den Abteilungen der Leichtathletik als auch in der Abteilung Kinderturnen ist die Abnahme möglich. Die Kinder müssen hierfür vier unterschiedliche Disziplinen absolvieren und folgende Bereiche abdecken: Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Zudem muss ein Schwimmnachweis erbracht werden. Eigentlich werden die Sportabzeichen in einer feierlichen Weihnachtsfeier übergeben, was jedoch auch im Jahr 2021 pandemiebedingt ausfällt. Dennoch können alle Kinder auf ihre Leistungen stolz sein und das Sportabzeichen in den Turnstunden entgegennehmen. Vielen Dank an das Engagement der ehrenamtlich tätigen Trainerin und herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilnehmer.

Folgende Sportabzeichen wurden übergeben: Gold: Josfina Arnold, Marc Arnold, Ida Bodenmüller, Lenja Buchmann, Lena Czaja, Juli Ettmüller, Maria Graf, Annika Gronmayer, Tamara Gronmayer, Leona Hartmannsberger, Lotta Hartmannsberger, Emil Jansen, Lea Kant, Enno Koch, Mara Krug, Lea Krüger, Pauline Kuhn, Milla Langner, Julie Laroche, Magdalena Motz, Samira Ohlinger, Robin Stephan, Helen, Stützenberger, Mira Stützenberger, Milla Theuer, Emilia Thieme, Henri Tutschner, Neele Wagner, Nina Wagner, Nora Weber, Niklas Weber.

Silber: Mira Anders, Pius Arnold, David Buffler, Simon Buffler, Lotta Eckstein, Marlon Glawe, Pia Graf, Benno Halder, Julia Hartmannsberger, Kalea Heine, Linn Heine, Julius Högerle, Linda Knörle, Jette Kröger, Hedi Kuhn, Ida Mader, Regina Matheis, Jan Maurer, Viktoria Motz, Alina Müller, Annalena Netzer-Roth, Emilia Paoli, Kaisa Praschak, Linn Rölli, Theresa Schott, Lara Sigg, Moritz Stephan, Lina Thieme, Marlena Uphoff, Nele Weiland, Lotta Wiedemann

Bronze: Felix Müller, Robin Netzer-Roth, Anna Weiland.