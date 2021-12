Kinder teilen ihr Licht mit Sankt Martin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Team um Sarah Roth, der Leiterin des Kindergartens Stettens, hatte sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für den Martinsumzug einfallen lassen. Nach Einbruch der Dämmerung zogen die Kinder, zusammen mit Ihren Eltern, mit Ihren Laternen und Fackeln zum Ort hinaus. Bereits nach einigen Metern trafen sie auf Sankt Martin, der sein Pferd suchte.

Die Kinder teilten ihr Licht mit ihm, da seine Laterne ausgegangen war, und zogen mit ihm weiter, um ihm bei der Suche zu helfen. Hierbei erleuchteten mehrere hundert Lichter nicht nur den Weg, den sie gemeinsam gingen, sondern auch die Augen der Kinder. Die Kinder und Sankt Martin trafen noch auf ein Weibchen, das beim Holz sammeln vom Weg abgekommen war und einen Wanderer, der sich verlaufen hatte. Beiden war das Licht in der Laterne ausgegangen und die Kinder teilten ein weiteres Mal ihr Licht. Zum Schluss fand das traditionelle Martinsspiel statt, bei welchem Sankt Martin mit dem Bettler seinen Mantel teilte. Alle Anwesenden waren sich einig, dass es dieses Jahr etwas ganz besonderes war- nicht zuletzt dank der Mitwirkung von Martin Bachmann (Sankt Martin) und Cécile Legrand (Bettler) vom Theaterbahnhof sepTeMBer. Die gesammelten Spenden wird der Kindergarten an den Tafelladen in Tuttlingen in Form von Lebensmitteln übergeben, welche durch die Vorschüler überbracht werden. Ortsvorsteher Emil Buschle und Bürgermeister Jörg Kaltenbach zeigten sich erfreut über die gelungene Aktion und dankten dem Kindergartenteam, den Kindern und allen die an dieser „Aktion“ beteiligt waren.