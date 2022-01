Kinder sollen aufräumen: Vater schlägt sich

Verletzungen im Bereich des Gesichtes erlitt ein 54-Jähriger am Samstagabend durch die Schläge eines 38-Jährigen. Der 54-Jährige hatte die Kinder seines späteren Kontrahenten aufgefordert, ihren Unrat aufzuräumen, weshalb es gegen 20.30 Uhr zu einem Streit zwischen ihm und dem Vater der Kinder kam, in dessen Verlauf der 38-Jährige zuschlug. Der 54-Jährige wurde zunächst im örtlichen Krankenhaus behandelt, musste von dort jedoch in eine Spezialklinik verlegt werden.