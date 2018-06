bringen – Segen sein“, unter diesem Leitsatz sind auch in Wurmlingen die Sternsinger unterwegs gewesen. Mit bunten Gewändern und mit ihrem Stern zogen sie als die Heiligen Drei Könige gekleidet von Haus zu Haus. Mit den Spenden, die noch im Pfarramt abgegeben wurden, kam beim Dreikönigssingen das Ergebnis von 5751,23 Euro zustande. In dieser Summe ist auch die Kollekte in Höhe von 212,19 Euro enthalten. (pm) Foto: pm