Als I-Tüpfelchen gibt’s am Freitagmorgen den ersten, feinen Schnee. Leise rieselt er auf Dächer, ein paar Kindermützen und 63 Tannen, die wie alle Jahre wieder im Advent die Straßen in der Ellwanger Innenstadt säumen. Kinder haben sie mit ihren Erzieherinnen, Lehrern und auch Eltern zusammen verziert. Der Schmuck ist selbst gebastelt, der Anblick eine Freude. Jeder Baum sieht anders aus.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Aktion stattfinden kann, nachdem wir so viel anderes absagen müssen“, sagt Citymanagerin Verena Kiedaisch zum Start von „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“. Es ist die 21. Ausgabe dieser Aktion. „Sie vermittelt das gute Gefühl, dass es doch noch Beständigkeit gibt in diesen Zeiten der Pandemie“, so Kiedaisch. „Das ist so wichtig.“

21 Kindergärten, neun Grundschulen und das Kinderheim Graf sind in diesem Jahr daran beteiligt, die Tannen in der Marien-, der Schmied-, der Spital-, der Oberen und der Oberamtsstraße, in der Pfarr- und der Badgasse sowie auf dem Marktplatz zu verzieren. Dort steht vor der Marktapotheke auch „Baum A“.

Die Drei- bis Sechsjährigen der städtischen Kita Lummerland haben ihn mit CD-Scheiben behängt. „Wir haben die CDs auf der einen Seite mit Fingerfarben und Glitzer bemalt und auf der anderen Seite mit Glitzer-Aufklebern beklebt“, erklärt die Kita-Leiterin. Ihr Name passt zu diesem Tag: Petra Schnee. Und der Baumbehang zu einem Trend, den man auch an anderen Tannen in der Innenstadt entdecken kann: Upcycling.

„Neben Schmuck aus Naturmaterialien gibt es ganz viel Upcycling“, freut sich Verena Kiedaisch: „Weihnachtsschmuck aus Jogurtbechern zum Beispiel.“ Oder aus Kaffeekapseln. Am Baum 11 hat die 3. Klasse der Mittelhofschule aus den bunten Aluminium-Kapseln hübsche Glocken-Girlanden gezaubert.

Überhaupt sind fast alle Tannen bereits fertig geschmückt. Denn um den Corona-Vorsichtsmaßnahmen gerecht zu werden, hat die Stadt die Aktion entzerrt. „In normalen Jahren ging es am Freitag um 14 Uhr los“, erklärt Kiedaisch. Alle strömten zum Schmücken auf einmal in die Stadt, es wuselte vor Kindern, Erzieherinnen, Lehrern und Eltern, es gab Kinderpunsch, Kekse und Weihnachtsmusik. „Diesmal konnten die Bäume seit Mittwoch verziert werden, mit 3G und mit Abstand“, so die Citymanagerin. Aber auch so seien immer wieder fröhliche Stimmen in den Straßen zu hören gewesen. „Die Kinder sind mit so viel Freude dabei, es macht Spaß, ihnen zuzugucken“, freut sich Thomas Markus aus dem Vorstandsteam des Vereins Pro Ellwangen.

Möglich macht „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“ das gemeinsame Engagement von Stadt, dem Verein Pro Ellwangen und der VR-Bank Ellwangen. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, ein bisschen Normalität aufrecht zu erhalten“, versichert Bankvorstand Bernd Finkbeiner beim Pressegespräch. Seit 2013 sponsert die VR-Bank die Aktion. Jeder teilnehmende Kindergarten erhält 150 Euro fürs Bastelmaterial. „Das Geld kommt denen zugute, die unter der Pandemie am meisten leiden, den Kindern“, so Finkbeiner. Außerdem bezahlt die VR-Bank die Tannenbäume. Bei 21 Kindergärten und 63 Bäumen kommen 5050 Euro zusammen.

Die Stadt Ellwangen wiederum gibt jeder teilnehmenden Grundschulklasse je 50 Euro, ebenfalls fürs Bastelmaterial. Sie organisiert Auf- und Abbau und stemmt die Kosten für die Lichterketten, so Kiedaisch. Am Samstagmorgen werde die Feuerwehr mit ihrer Drehleiter für die Überspannung mit Kabeln am Start sein. Paul Seibold als Dienstleister werde mit seinem Team dann die Lichterketten an den Tannen anbringen. Nur vier Bäume können mangels Stromquelle nicht erstrahlen.

Vom Einbruch der Nacht an bis in die frühen Morgenstunden werden die Weihnachtsbäume ab jetzt die Straßen der Innenstadt festlich beleuchten. Kiedaisch ist sicher: „Dann haben wir wirklich Weihnachtsstimmung in Ellwangen.“