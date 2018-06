Kinder schmieden sich einen Silberring

Am Wochenende findet in Melchingen der 31. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt statt. Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker aus der ganzen Republik und aus Nachbarländern kommen mit hochwertiger Keramik und anspruchsvollem Kunsthandwerk auf die Schwäbischen Alb.

Damit ist dieser Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt nicht nur eine der anspruchsvollsten Veranstaltungen für handgearbeitete Objekte aus kleinen Werkstätten in dieser Region, sondern mit über 100 sorgfältig ausgewählten Ständen auch einer der größten im ganzen Land. Könner in ihrem Metier werden gewissenhaft ausgewählt und zeigen am Samstag und am Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr hohes gestalterisches Niveau in ihren Arbeiten. Dank des großartigen Angebots zieht dieser Markt unzählige begeisterte Besucher aus dem weiten Umkreis an. Edles, zeitgenössisches Design in Keramik, in Holz, in Leder, in Metall, beim Schmuck und in textilen Arbeiten bestätigt, dass sich schöne Accessoires, passende Bilder oder interessante Objekte für die Wohnung, ausgefallene Kleidung und feine Schmuckstücke gerade hier finden lassen. Ramsch, Tand und Billigimport werden ausgegrenzt. Erstmals haben in diesem Jahr Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, in der Schmuckwerkstatt von Michael Uhlig aus Eningen unter Achalm selbst einen Silberring zu schmieden.

Hier kann man ein Gefühl dafür bekommen, welches Können nötig ist, um ein handgeschmiedetes Schmuckstück herzustellen.