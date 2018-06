33 Mädchen und Jungen sind in Wehingen als Sternsinger unterwegs gewesen. Dieses Jahr unterstützte sie eine Erwachsenengruppe. Diakon Fascia schickte sie schon am 3. Januar auf den Weg. Bis zum Ende der Aktion sammelten die Sternsinger 6890,50 Euro für ein Projekt von Pfarrer Josef Kaniyodickal in Adilabad, Indien. Den Großteil der Süßigkeiten spendeten die Kinder der Wärmestube in Rottweil.(pm) Foto: pm