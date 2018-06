Erfolgreich sind die Balgheimer Sternsinger unterwegs gewesen. Insgesamt sammelten sie 1849 Euro. Die Spenden kommen dem Projekt „Kindern in Kenge eine Schule schenken“ zugute. Kenge ist eine Stadt im Kongo, wo die Claretiner vom Dreifaltigkeitsberg den Bau einer Schule fördern. Die Sternsinger waren in Balgheim an drei Tagen und in vier Gruppen von Haus zu Haus unterwegs und brachten den Segen des neugeborenen Kindes in die Häuser. (pm) Foto: pm