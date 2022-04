Kinder profitieren von Online-Meldungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Netze BW spendet wieder das durch digitale Zählerstandserfassung eingesparte Porto – und in berücksichtigtem Genuss kam bereits das Kinderhaus in Ebersbach. Einen Scheck in Höhe von 378,60 Euro übergab dieser Tage Stefan Dangel, Kommunalberater der Netze BW. Die Summe setzt sich aus eingesparten Portokosten zusammen. Um die Digitalisierung auch bei der Zählerstandserfassung zu fördern, ruft der Stromnetzbetreiber die Kunden und Kundinnen in seinen über 600 Konzessionskommunen dazu auf, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Postkarte, sondern auf elektronischem Wege mitzuteilen. Ziel ist, dadurch CO2 einzusparen, das beim Transport der Karten und bei der Papierproduktion zu Buche schlägt.

„In diesem Jahr haben wir im Regionalzentrum Oberschwaben die Aktion unter das Motto ‚Kinder‘ gestellt, die wegen Corona insbesondere durch geschlossene Betreuungseinrichtungen besonders zu leiden hatten. Darum haben wir angeregt, den Spendenbetrag Kindergärten zugutekommen zu lassen“, erklärt Stefan Dangel. Dieser Vorschlag wurde von der Gemeinde aufgegriffen. „Ich finde die Aktion der Netze BW großartig, weil sie Ausdruck partnerschaftlichen und gut-nachbarschaftlichen Verhaltens ist. Und wie wichtig Zusammenstehen und Zusammenhalten ist, hat uns die Pandemie eindrücklich gezeigt“, freut sich auch Bürgermeister Roland Haug.

Auch beim Kinderhaus war die Freude groß. „Für die Kinder und deren Eltern waren die vergangenen Monate nicht immer leicht – und für uns natürlich auch nicht. Diese Spende ist eine ganz tolle Geste, die – unabhängig vom Betrag – sehr guttut“, bedanken sich Jennifer Jöcks, Leiterin des Kinderhauses St. Elisabeth und die Stellvertreterin Alessa Merk. Für die Verwendung des Geldes war schnell eine Idee gefunden, und das „LEGO-Traumhaus“ wurde schnell dann auch umgesetzt. Sichtlich haben die kleinen ihre Freude und spielerischen Unterschlupf.