Kinder pflanzen einen Walnussbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. November 2021, zum ersten Advent, pflanzten Kinder der Grundschule Weißenau auf der Streuobstwiese in Mariatal einen Walnussbaum. Eingeladen hatten einige Ortschaftsräte aus Eschach, die den Baum spendeten. Diese Streuobstwiese wird von der Grundschule Weißenau auf vielfältige Weise genutzt. Im Herbst sammeln die Kinder der vierten Klassen die Äpfel auf und lassen daraus leckeren Apfelsaft pressen. Dieser kann laufend in der Schule gekauft werden. Es existiert dort ein „grünes Klassenzimmer“, in dem sehr unterschiedliche Sträucher wachsen und das Unterschlupf für viele Kleintiere bietet. Bei einem Ortstermin mit Ulfried Miller vom BUND wurde festgestellt, dass Lücken auf dieser Streuobstwiese noch gefüllt werden könnten. Ulfried Miller empfahl unter anderem Walnussbäume, da diese besonders widerstandsfähig sind.

Die Grundschule Weißenau bedankt sich herzlich für die Baumspende und für den Körpereinsatz der Viertklasskinder bei schmuddeligem, jedoch idealem Pflanzwetter.