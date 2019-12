Kinder nehmen an Mini-Turnwettkampf teil

Der Turnverein Wehingen hat am Sonntag wieder die Eltern der Turnzöglinge in die Turnhalle des Bildungszentrums eingeladen. Sie sollten erfahren, welche Fortschritte die Kinder im vergangenen Jahr gemacht haben. Das sollte im Rahmen eines kleinen Wettkampfes ausgetragen werden. Der neue Oberturnwart, Matthias Winz, hat wichtige Informationen an die zahlreichen Besucher vermittelt, um zu zeigen, nach welchen Kriterien die Kinder in der Abteilung Turnen geschult werden. Nach diesem Sportprogramm hatten die Turnzwerge, die Eltern-Kind-Gruppe und die Purple Skirts an der Airtrackbahn noch ihren großen Auftritt. Die Bewirtung übernahm der Turnverein Wehingen. Unser Bild zeigt die junge Nachwuchsturnerin Nele Edler am Schwebebalken. (rm)

Foto: Richard Moosbrucker