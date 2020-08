Kinder malen, wie sie die Corona-Pandemie wahrnehmen

Bodenseekreis (sz) - Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Wochen und Monaten den Alltag von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen auf den Kopf gestellt. Vieles war und ist nach wie vor nicht mehr wie gewohnt möglich. Die Kinderstiftung Bodensee möchte auch in dieser Zeit Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Einblicke in ihre Lebenswelt und in ihre Sichtweisen zu geben.

Unter dem Titel „Meine Meinung. Kinder- und Jugendstimmen zum Corona-Alltag“ wurden deshalb Kinder und Jugendliche aus der Region Allgäu, Bodensee und Schussental gefragt, wie ihr Alltag in Corona-Zeiten aussieht. Welche Veränderungen gibt es? Wie empfinden die Kinder und Jugendlichen diese?

Aus den drei Regionen gibt es zahlreiche Rückmeldungen, aus denen eine digitale Statement-Galerie entstanden ist: Die Kinder und Jugendlichen erzählen von ihrem Alltag, ihren Sorgen, aber auch von positiven Veränderungen.

Das Projekt ist eine gemeinsame Aktion der Stiftung Kinderchancen Allgäu, der Kinderstiftung Bodensee und der Kinderstiftung Ravensburg.