Kinder malen Kunstkarten für Sonja Reischmann-Stiftung

Kinder der St. Lukas-Klinik, (Stiftung Liebenau) haben auf Wunsch der Sonja Reischmann-Stiftung selbst gemalte Bilder zur Erstellung von Weihnachtskarten zur Verfügung gestellt. Diese Weihnachts-Karten sind werden nun an verschiedenen Verkaufsstellen in Ravensburg angeboten. Der Verkaufs-Erlös fließt in die Kinder-Hilfsprojekte der Sonja Reischmann-Stiftung.

Die Idee, von Kindern gestaltete Postkarten zugunsten der Stiftung zu verkaufen beschäftigte die Stiftung schon länger, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In der Kooperation mit der Stiftung Liebenau – im Rahmen des kunsttherapeutischen Angebots der St. Lukas-Klinik – sehen die Sonja Reischmann-Stiftung eine gute Möglichkeit, ihre Philosophie eines niederschwelligen Unterstützungsangebots für bedürftige Familien und Kinder mit dem Gedanken der Inklusion zu verbinden.

Nachdem in diesem Jahr der Ravensburger Weihnachtsmarkt pandemiebedingt nicht stattfinden kann, freue man sich umso mehr, dass die schönen Werke der Kinder und Jugendlichen der St. Lukas-Klinik, im Foyer der Klinik im Original ausgestellt werden können. Am Empfang der Stiftung Liebenau besteht die Möglichkeit, diese besonderen Karten zu einem Preis von je 1,50 Euro zu kaufen. Das gesamte Geld der Verkäufe fließt dann in die Projekte der Sonja Reischmann- Stiftung.