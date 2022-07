Kinder machen ein Riesenbuch – diesmal in Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Baienfurt/Weingarten - Das „Gallery Book“, ein Projekt des Ateliers Stacheder, bei dem eine über zwei Meter hohe Buchskulptur von Kindern gestaltet und dann als begehbares Bilderbuch aufgestellt wird, geht weiter!

Seit 1. Juli steht das Buch am Rathausplatz Baienfurt und wartet auf die neuen Gemälde der neuen kleinen Künstler/innen. Wenn alle Bilder zusammen sind, werden sie ins Buch montiert und ausgestellt, dann gibt es auch eine offizielle Vernissage/Eröffnung.

Über das Marktplatzfest wird das Buch kurzfristig im Lager untergebracht, kommt dann aber wieder. Das „Riesenbuch“ wurde im Sommer 2021 erstmals aufgebaut, am Kinderspielplatz beim Katzelieseles-Turm in Ravensburg. Kinder aus verschiedensten Kulturen hatten mitgemalt und „ihr erstes eigenes Buch“ gemacht. Die Werke wurden anschließend in einem viersprachig veröffentlichten Kalender gezeigt.

Als Symbol der Verständigung und der Kreativität, auch als Lese-Anregung für Kinder, wandert die Buch-Skulptur nun in die Nachbargemeinde Baienfurt. Dort wird sie am Rathausplatz aufgestellt und zeigt Ravensburg-Weingartener Kinderkunst.

Nun bemalen 36 Kinder aus Baienfurt (oder mit Bezug zur Stadt) 36 Holzplatten, die als neue „Ausstellung“ ins Buch montiert werden. Einige der kleinen Künstler besuchen die Kita „Bruder Konrad“ in Ravensburg, andere sind aus dem Baienfurter Kindergarten „Pinocchio“. So grüßt Kinderkunst von Stadt zu Stadt, denn das Buch soll immer weiter wandern, als Zeichen der Verbundenheit.

In Baienfurt erhielt das Buch noch eine Neuerung, nämlich den generationsübergreifenden Gedanken. Dank der bekannten Baienfurter Künstlerin Dorothee Schraube-Löffler sind diesmal auch einige Werke älterer Kulturschaffender aus der Kreativwerkstatt Pfingstweid dabei. Den Gegenpol bilden Kinder unterschiedlichster kultureller Hintergründe, zwei davon aus der Ukraine.

Die Möglichkeit, das Projekt gleich im Folgejahr weiterzuführen, verdankt die Aktion dem Bürgermeister, Herrn Günter A. Binder, in dessen kunstverbundenem Rathaus regelmäßig Ausstellungen gezeigt werden. Er entschied spontan, die Buch-Installation direkt am Rathausplatz ins lebendige Treiben der Stadtmitte einzugliedern.

Kontakt für Fragen zum Projekt: malkinder@kunstkabinett-stacheder.de, oder bei Frau Stacheder direkt 0151 / 2821 3933, Infos online unter gallery-book.com.