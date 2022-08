Kinder leben und arbeiten in Fantastic-City

195 Kinder der Grundschule Weißensberg lebten und arbeiteten kurz vor den Sommerferien drei Vormittage lang im Rahmen eines Projekts in „ihrer“ Spielstadt Fantastic-City. Da gab es fast alles, was es in einer echten Stadt auch gibt, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Kinder arbeiteten an bis zu 30 verschiedenen Arbeitsstätten: Ob es die Produktion von Knete und Jonglierbällen oder das Unkrautjäten und Sträuße binden in der Schulgärtnerei, das Anbringen von neuen Bremsklötzen an einem Auto, das Anfertigen von Schmuck oder Schlüsselanhängern waren, im ganzen Schulhaus waren die Kinder unterwegs.

Ein faszinierender Ort sei die Klinik für Kuscheltiere gewesen mit unzähligen Diagnoseangeboten bis hin zur Möglichkeit, kranken Tieren Infusionen anzulegen. Auch wurde pflegender Lippenbalsam angerührt oder Bienenwachstücher hergestellt. Die produzierten Waren wurden anschließend auf dem Markt verkauft. Ebenso war ein Forscherlabor aufgebaut. Viele Kinder legten gemeinsam mit dem Hausmeister einen Verbindungsweg vom oberen zum unteren Pausenhof mit Holzschnitzeln an.

Jeder Arbeitsvormittag begann und endete mit einer Bürgerversammlung, die von der gewählten Bürgermeisterin oder ihrem Vertreter mit der Schulleiterin Sonja Albersmann-Neher geleitet wurde. Alle Kinder bekamen morgens ihren personalisierten Bürgerpass, der sie die Woche über begleitete. Alle beim Arbeitsamt ausgesuchten Arbeitsangebote wurden hier notiert und vom Arbeitgeber bestätigt. Als Bezahlung erfanden die Kinder in der Vorbereitung auf die Spielstadt eine eigene Währung, „das Bergle“. Nach getaner Arbeit wurde der Lohn abzüglich der Steuern von der Bank ausbezahlt. Auch die Infrastruktur der Stadt mit Bürgerbüro, Arbeitsamt, Bank, Finanzamt oder Post bot den Kindern Arbeitsstellen.

Nach den Arbeitseinsätzen oder als Pause zwischendurch gab es auch Freizeitangebote in Fantastic-City. Begehrt waren die Besuche im Fitnessstudio, in der Disco und in der Wellness-Oase.

Die Idee zu diesem Projekt entstand, weil die Schule bereits seit einem Jahr Modellschule des Schulversuchs: Demokratie mit-denken-reden-gestalten des bayerischen Kultusministeriums sei, bei dem Demokratie und Partizipation an Grundschulen gestärkt werden solle. Verbunden hat die Schule dies mit dem Projekt Alltagskompetenzen an bayerischen Grundschulen.