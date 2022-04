Kinder können am 9. April in Tettnang Osterkerzen basteln

Tettnang (sz) - Die Tettnanger Martin-Luther-Gemeinde lädt am Samstag, 9. April, um 11 Uhr Kinder zum Osterkerzenbasteln in die Kirche im Schloss Tettnang ein. Laut Ankündigung werden Osterkerzenrohlinge und Wachsplatten zur Verzierung ausgeteilt. Die Kinder sollen dazu animiert werden, zu Hause Osterkerzen zu basteln und ein Bild davon an Pfarrer Julius Trugenberger zu schicken (E-Mail-Adresse: julius.trugenberger@elkw.de). Die fertigen Osterkerzen eignen sich prima für den Hausgebrauch oder auch als Ostergeschenk.