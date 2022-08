Kinder kämpfen um Titel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tennisabteilung des FV Rot veranstaltete bei herrlichem Tenniswetter am 22. und 23. Juli die diesjährigen Kinder- und Jugend-Vereinsmeisterschaften in den Kategorien Kleinfeld U8, Kleinfeld U9 + U10, Kids-Cup Midcourt U12, Kids Cup U12 und Juniorinnen U15. 45 Kinder kämpften in den verschiedenen Kategorien um den Sieg bei den Meisterschaften 2022.

In der Kategorie Kleinfeld U8 standen Schlagvariationen und Tennisübungen sowie Lauf-, Koordinations- und Geschicklichkeitsübungen auf dem Programm. Mit großer Freude, Eifer und Elan waren die Kinder bei der Sache. In den Kategorien Kleinfeld U9 + U10, Kid’s Cup Midcourt U12, und Kid’s Cup U12 wurden in mehreren Gruppen der Gruppenerste ausgespielt.

Den ersten Platz in der Kategorie Kleinfeld U9 sicherte sich Lea Nattenmiller. Nach knappen und sehr interessanten Spielen setzte sich Florian Schuster durch und gewann die Kategorie Kleinfeld U10. Im Endspiel des Midcourt Kid’s Cup U12 standen sich Hanna Hunger und Melina Kremer gegenüber. Nach einem spannenden Spiel gewann Hanna Hunger und somit auch den Titel. Im Finale des Kid’s Cups U12 standen sich die beiden Gruppenersten Luis Denzel und Aaron Nattenmiller im Finale gegenüber. In einem guten Endspiel setzte sich Luis Denzel durch und wurde Vereinsmeister 2022. Bei den Juniorinnen U15 wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Nach engen, sehr guten und spannenden Spielen setzte sich Romy Baur vor Lina Denzel durch und sicherte sich den Titel Vereinsmeister Juniorinnen 2022.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurde allen Teilnehmern für ihre hervorragende Leistung gratuliert und eine Urkunde, eine Medaille und ein „Matchsack“ mit Vereinsmotiv überreicht. Des Weiteren wurde dem Orga-Team um Yvonne Baur und Steffi Rafensteiner für die hervoragende Planung und Umsetzung der Vereinsmeisterschaften 2022 gedankt. Danach stärkte man sich mit Knabberfleisch, Spar-Ribs, Pommes und Getränken.

Die „älteren“ Kid’s und Jugendlichen ließen die Vereinsmeisterschaften mit einer gemeinsamen Übernachtung und Frühstück ausklingen. Ein rundherum gelungenes Wochenende fand somit seinen perfekten Abschluss.