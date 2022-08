Kinder in der Ukraine erhalten Schulsachen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee/Reute-Gaisbeuren - Über Frau Oksana Zhukova, eine nach Bad Waldsee geflüchteten Ukrainerin, erhielt der Helferkreis Reute-Gaisbeuren Kontakt zu der ukrainischen Hilfsorganisation „Charity Fund United Ukraine“. Diese Gruppe kümmert sich um Kinder, die in der Ukraine aus aktuellen Kriegsgebieten in andere Teile des Landes geflüchtet sind und sich dort in Lagern aufhalten. „Charity Fund United Ukraine“ hilft Kindern durch Sport- und Bildungsangebote in dieser schrecklichen Zeit ein Stück „normales Leben“ führen zu können.

Der Helferkreis Reute-Gaisbeuren hat für rund 1000 Euro Hefte, Blöcke, Stifte, Federmäppchen, Knete und Malbücher und mehr eingekauft. Der Kinderschutzbund Bad Waldsee steuerte spontan zehn neue Schulranzen bei. Herr Zhukov, der sich gerade auf Besuch in Bad Waldsee aufhielt, übernahm persönlich den Transport der Materialien in die Ukraine. Er verabschiedete sich mit den Worten: „Ich freue mich schon sehr auf die freudigen Augen der beschenkten Kinder, das ist eine großartige Aktion, ich danke ganz herzlich im Namen der ukrainischen Kinder, die außer ihrer persönlichen Kleidung und einem Spielzeug nichts auf der Flucht mitnehmen konnten und ihre Väter vermissen, die im Krieg sind.“